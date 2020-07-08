«На этапе развертывания экипажи провели учение по подавлению береговых целей условного противника артиллерийским огнем», — рассказали в ведомстве.

Ракетные крейсеры «Пётр Великий» и «Маршал Устинов» Северного флота вышли в Баренцево море для участия в масштабном сбор-походе. Об этом 8 июля сообщили в Минобороны РФ.

В планах у моряков — учения по противолодочной и противовоздушной обороне. Всего в сбор-походе участвуют более 30 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения флота, около 20 летательных аппаратов и 40 единиц техники береговых ракетно-артиллерийских войск и войск ПВО.

«В рамках данного планового итогового мероприятия боевой подготовки за 2020 учебный год будет проведен ряд зачетных тактических учений, выполнены ракетные, зенитные, артиллерийские, торпедные и другие стрельбы», — уточнили в Минобороны.



Напомним, ранее «Фонтанка» сообщала, что из-за масштабных учений с 7 по 11 июля вводится запрет на плавание в территориальных водах Белого и Баренцева морей. Жителям села Нёнокса, возле которого прошлым летом взорвалась ядерная батарейка «Росатома», посоветовали временно эвакуироваться.

