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08.07.2020 17:34
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Минобороны показало стрельбы в Баренцевом море. Ракетные крейсеры подавили береговые цели артиллерийским огнем

Ракетные крейсеры «Пётр Великий» и «Маршал Устинов» Северного флота вышли в Баренцево море для участия в масштабном сбор-походе. Об этом 8 июля сообщили в Минобороны РФ.

«На этапе развертывания экипажи провели учение по подавлению береговых целей условного противника артиллерийским огнем», — рассказали в ведомстве.

В планах у моряков — учения по противолодочной и противовоздушной обороне. Всего в сбор-походе участвуют более 30 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения флота, около 20 летательных аппаратов и 40 единиц техники береговых ракетно-артиллерийских войск и войск ПВО.

«В рамках данного планового итогового мероприятия боевой подготовки за 2020 учебный год будет проведен ряд зачетных тактических учений, выполнены ракетные, зенитные, артиллерийские, торпедные и другие стрельбы», — уточнили в Минобороны.

Напомним, ранее «Фонтанка» сообщала, что из-за масштабных учений с 7 по 11 июля вводится запрет на плавание в территориальных водах Белого и Баренцева морей. Жителям села Нёнокса, возле которого прошлым летом взорвалась ядерная батарейка «Росатома», посоветовали временно эвакуироваться.

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