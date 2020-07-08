Кокорин вошел в стартовый состав «Сочи» на игру с «Зенитом». Это стоило сочинцам 500 тысяч евро

Футбольные клубы «Зенит» и «Сочи» объявили составы на матч 27-го тура чемпионата Российской премьер-лиги, который пройдет в среду, 8 июля, в Петербурге. Отметим, что в составе сочинской команды, как и ожидалось, выйдет Александр Кокорин, спортивные права на которого принадлежат петербуржцам.

Состав «Сочи»: Джанаев, Заика, Маргасов, Мевля, Миладинович, Бурмистров, Полоз, Цаллагов, Набиуллин, Заболотный, Кокорин.



Запасные: Заболотный, Новосельцев, Шакуро, Милютин, Колдунов, Лагатор, Боковой, Имбула, Нобоа, Карапетян.



Напомним, что по арендному соглашению между «Сочи» и «Зенитом» за участие Кокорина в матче пришлось заплатить 500 тысяч евро. Ранее генеральный директор петербургского клуба подтвердил, что «Сочи» выполнил условия для выхода футболиста на поле.

Ранее «Зенит» досрочно завоевал звание чемпионов России сезона-2019/20. «Сочи» занимает 11-е место с 30 очками. При этом отрыв от зоны вылета (15-е и 16-е места) — всего три очка.

