В Сербии прошли массовые протесты против новых коронавирусных ограничений
Карантин, который власти Белграда решили продлить в начале июля, стал причиной для демонстраций и столкновения с полицией.
«В Белграде произошли ожесточенные столкновения демонстрантов с полицией на фоне возмущения по поводу возвращения строгих мер самоизоляции для борьбы с коронавирусом. Ранее во вторник был объявлен комендантский час после роста числа случаев заболевания COVID-19», — сообщает 8 июля The Guardian.
Полиция республики рапортует, что в ходе ночных беспорядков 23 человека были задержаны, а 43 полицейских получили ранения. Всего пострадавших около 60. Стражи правопорядка заявили, что демонстранты вели себя агрессивно и кидали в полицейских бутылки и камни. После этого был применен слезоточивый газ. В ходе столкновений группе протестующих удалось ворваться в парламент в Белграде.
После этого власти вывели на улицы конную полицию и бронетехнику, чтобы не допустить повторения акций протеста.
С начала пандемии в Сербии было зафиксировано 16 719 случаев коронавируса. Россия оказывала помощь республике в борьбе с пандемией.