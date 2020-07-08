Карантин, который власти Белграда решили продлить в начале июля, стал причиной для демонстраций и столкновения с полицией.



«В Белграде произошли ожесточенные столкновения демонстрантов с полицией на фоне возмущения по поводу возвращения строгих мер самоизоляции для борьбы с коронавирусом. Ранее во вторник был объявлен комендантский час после роста числа случаев заболевания COVID-19», — сообщает 8 июля The Guardian.

Полиция республики рапортует, что в ходе ночных беспорядков 23 человека были задержаны, а 43 полицейских получили ранения. Всего пострадавших около 60. Стражи правопорядка заявили, что демонстранты вели себя агрессивно и кидали в полицейских бутылки и камни. После этого был применен слезоточивый газ. В ходе столкновений группе протестующих удалось ворваться в парламент в Белграде.