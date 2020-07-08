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08.07.2020 17:17
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В кувыркавшемся на Культуры каршеринге пострадал пассажир. Водитель сбежал

Стали известны подробности двух утренних аварий с каршеринговыми автомобилями. Одного из водителей теперь ищет полиция — ДТП не обошлось без пострадавших.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около половины шестого часа утра 8 июля у дома 7а по проспекту Культуры автомобиль Nissan Qashqai сервиса «Яндекс.Драйв» наехал на бордюрный камень и опрокинулся. Произошедшее попало на камеру видеонаблюдения.

В результате ДТП пострадал 23-летний пассажир машины. Неустановленный водитель с места происшествия скрылся. ГИБДД ведет проверку и устанавливает все обстоятельства аварии.

Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_13470479" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП»

Спустя час, около 6:30, у дома 142 по набережной Обводного канала 37-летний мужчина на каршеринговом Renault Kaptur столкнулся с автомобилем ВАЗ под управлением 38-летнего водителя. В этом ДТП никто не пострадал, уточнили в ГИБДД.

Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_13470479" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП»

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Комментарии (1)

Иван Кадачигов
Совершенно непонятна конечная цель такого троллинга. Каждый день происходит более 600 мелких и примерно 100 средних и крупных аварий с пострадавшими. Если я ошибаюсь, поправьте меня знающие люди. Но, блин, как только что-то происходит с автомобилями каршеринга все встают в стойку и начинают рыть, а затем размахивая флагом, постить в разные по цвету издания. В основном в желтые. Но ты то Фонтанка, не такая же, правда?
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