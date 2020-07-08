Стали известны подробности двух утренних аварий с каршеринговыми автомобилями. Одного из водителей теперь ищет полиция — ДТП не обошлось без пострадавших.



Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около половины шестого часа утра 8 июля у дома 7а по проспекту Культуры автомобиль Nissan Qashqai сервиса «Яндекс.Драйв» наехал на бордюрный камень и опрокинулся. Произошедшее попало на камеру видеонаблюдения.

В результате ДТП пострадал 23-летний пассажир машины. Неустановленный водитель с места происшествия скрылся. ГИБДД ведет проверку и устанавливает все обстоятельства аварии.