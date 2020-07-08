Власти Москвы прокомментировали объявление о продаже доступа к камерам видеонаблюдения

Департамент информационных технологий назвал незаконным объявление о продаже доступа ко всем московским камерам видеонаблюдения в даркнете. Как пишет РБК 8 июля, власти города считают противоправной передачу базы данных посторонним лицам. По данным издания, сообщение, опубликованное от человека под ником Zpoint, 7 июля обнаружила группа экспертов Shadow Intelligence. Источник РБК, близкий к ДИТ, подтвердил подлинность данных.

В самом департаменте изданию рассказали, что регулярно отслеживают подобные сообщения на интернет-ресурсах и при обнаружении передают информацию для проверки в компетентные органы.



«Доступ к данным ЕЦХД (государственная информационная система «Единый центр хранения и обработки данных») имеют только уполномоченные сотрудники органов исполнительной власти и правоохранительных органов. Предоставление такого доступа иным лицам является противоправным», — сообщил РБК представитель департамента.

На сайте ведомства говорится, что доступ к архиву записей с рабочего места могут получить либо представители правоохранительных и судебных органов, либо адвокаты. В режиме реального времени информация доступна только федеральным и московским органам государственной власти, мэру Москвы и уполномоченным им лицам.

Как стало известно 7 июля группе экспертов Shadow Intelligence, злоумышленник предлагает пользователям доступ к видео с камер в подъездах домов, парках, поликлиниках и школах Москвы — притом, как утверждает Zpoint, некоторыми из них можно будет управлять дистанционно. Помимо этого, продавец обещает предоставить доступ к видео в режиме реального времени, а также ко всем записям, сделанным за последние 5 дней.

