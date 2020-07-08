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08.07.2020 17:03
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Геленджик превратился в Венецию, в Краснодаре вода остановила трамваи. На юге России бушует стихия

На Краснодарский край 8 июля обрушилась непогода: по всему региону бушуют смерчи и льют дожди. Улицы городов превратились в Венецию, только без гондольеров.

По информации краевого ГУ МЧС, в Темрюкском районе и Геленджике затопило низменные участки. В городе оказалась под водой центральная набережная. В станице Голубицкой во время грозы на сушу из моря вышел смерч. Ветер и дождь повредили навесы пляжных сооружений, перевернули шезлонги.

На видео, снятом очевидцами, в Геленджике мощный поток воды на улице чуть было не унес пожилую женщину. Выбраться ей помогали прохожие.

В Краснодаре после дождя вода затопила десятки улиц. Сеть ливневой канализации не успевает справляться с таким мощным потоком воды, рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства города. И добавили, что готовы задействовать имеющиеся у них 20 водооткачивающих машин.

Ранее местные метеорологи МЧС предупредили о рисках возникновения смерчей. Их появление связано с установившимися высокими среднесуточными температурами и прогревшимися водами Черноморского побережья. По их данным и 8, и 9 июля в Краснодарском крае и Адыгее ожидается дождь, гроза, град. Ветер может достигать 15–20 метров в секунду, а на Черноморском побережье — 22 метров.

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Комментарии (3)

DEMOMON
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