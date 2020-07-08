На Краснодарский край 8 июля обрушилась непогода: по всему региону бушуют смерчи и льют дожди. Улицы городов превратились в Венецию, только без гондольеров.



По информации краевого ГУ МЧС, в Темрюкском районе и Геленджике затопило низменные участки. В городе оказалась под водой центральная набережная. В станице Голубицкой во время грозы на сушу из моря вышел смерч. Ветер и дождь повредили навесы пляжных сооружений, перевернули шезлонги.

На видео, снятом очевидцами, в Геленджике мощный поток воды на улице чуть было не унес пожилую женщину. Выбраться ей помогали прохожие.