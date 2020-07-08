Разгулявшихся на Рубинштейна болельщиков «Зенита» оштрафовали за ночное дефиле с песнями и отборной руганью

Куйбышевский райсуд Петербурга второй день разбирается с теми, кого полиция собрала после полночных воплей на Рубинштейна. Одного за другим поклонников «Зенита» признают хулиганами и отпускают с символическими штрафами.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города, 8 июля к административной ответственности за нарушение общественного порядка привлекли восемь человек. Сергей Медведев, Антон Пименов, Иван Ширкин, Максим и Владимир Кравченко, Владимир Сапунов, Артем Кулезнев и Вадим Шуляк получили штраф в размере 500 рублей каждый.