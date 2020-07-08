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08.07.2020 16:59
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Разгулявшихся на Рубинштейна болельщиков «Зенита» оштрафовали за ночное дефиле с песнями и отборной руганью

Куйбышевский райсуд Петербурга второй день разбирается с теми, кого полиция собрала после полночных воплей на Рубинштейна. Одного за другим поклонников «Зенита» признают хулиганами и отпускают с символическими штрафами.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города, 8 июля к административной ответственности за нарушение общественного порядка привлекли восемь человек. Сергей Медведев, Антон Пименов, Иван Ширкин, Максим и Владимир Кравченко, Владимир Сапунов, Артем Кулезнев и Вадим Шуляк получили штраф в размере 500 рублей каждый.

Компания ликовала на Рубинштейна 5 июля, чемпионство «Зенита» отмечали песнями, файерами, петардами и с флагами с символикой футбольного клуба в руках. За чистотой речи особо не следили.

«В целом фигуранты вину признали. Допустили, что, действительно, случайно могли грубо высказаться, но намерения такого не имели», — уточнили в пресс-службе.

Полиция устраивает регулярные рейды выходного дня на самой барной улице Петербурга вторую неделю. После минувших выходных в отделы увезли больше сотни горожан. Двоих из них уже наказали штрафом в 500 рублей.

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Комментарии (2)

Артём Беляев
Почему штрафы символические? Почему?
ego
Бизнесмен Затуливетров предложил устроить барный кластер внутри Апраксина двора. Может быть,под эту идею стоит перенести туда питейные заведения с Рубинштейна и дать многострадальным жителям этой улицы покой?
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