Разгулявшихся на Рубинштейна болельщиков «Зенита» оштрафовали за ночное дефиле с песнями и отборной руганью
Куйбышевский райсуд Петербурга второй день разбирается с теми, кого полиция собрала после полночных воплей на Рубинштейна. Одного за другим поклонников «Зенита» признают хулиганами и отпускают с символическими штрафами.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов города, 8 июля к административной ответственности за нарушение общественного порядка привлекли восемь человек. Сергей Медведев, Антон Пименов, Иван Ширкин, Максим и Владимир Кравченко, Владимир Сапунов, Артем Кулезнев и Вадим Шуляк получили штраф в размере 500 рублей каждый.
Компания ликовала на Рубинштейна 5 июля, чемпионство «Зенита» отмечали песнями, файерами, петардами и с флагами с символикой футбольного клуба в руках. За чистотой речи особо не следили.
«В целом фигуранты вину признали. Допустили, что, действительно, случайно могли грубо высказаться, но намерения такого не имели», — уточнили в пресс-службе.
Полиция устраивает регулярные рейды выходного дня на самой барной улице Петербурга вторую неделю. После минувших выходных в отделы увезли больше сотни горожан. Двоих из них уже наказали штрафом в 500 рублей.