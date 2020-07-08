В Общественной палате предложили создать в России министерство пропаганды

В России необходимо создать министерство пропаганды. Об этом 8 июля заявил первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов Артем Кирьянов, пишет РИА «Новости».



«Сегодняшняя моя идея выглядит как очень спорная, но нам совершенно точно нужно министерство пропаганды Российской Федерации», — подчеркнул Кирьянов.



По его словам, сейчас в РФ ни один государственный орган за пропаганду не отвечает. Отметим, самое известное в истории ведомство такого рода существовало в фашистской Германии, возглавлял его Йозеф Геббельс. «В создании нового министерства просвещения и пропаганды я вижу революционный поступок правительства, так как новое правительство не намерено предоставить народ самому себе», — заявлял Геббельс на своей первой пресс-конференции.

