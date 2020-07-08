Зять премьера Мишустина требует от Навального полмиллиона. Стали известны подробности иска к оппозиционеру

Зять премьер-министра Михаила Мишустина, бизнесмен Александр Удодов требует от оппозиционера Алексея Навального 500 тысяч рублей по иску о защите чести и достоинства. Об этом 8 июля сообщает «МБХ-медиа» со ссылкой на пресс-службу Люблинского суда Москвы.



«[Требует] опровержения и ту информацию, которую предоставил ответчик, признать не соответствующей действительности. Это информация, размещенная на YouTube ответчика. Компенсация 500 тысяч рублей», — сообщили изданию в суде. Напомним, о самой подаче иска стало известно 6 июля.

