Зять премьера Мишустина требует от Навального полмиллиона. Стали известны подробности иска к оппозиционеру
Зять премьер-министра Михаила Мишустина, бизнесмен Александр Удодов требует от оппозиционера Алексея Навального 500 тысяч рублей по иску о защите чести и достоинства. Об этом 8 июля сообщает «МБХ-медиа» со ссылкой на пресс-службу Люблинского суда Москвы.
«[Требует] опровержения и ту информацию, которую предоставил ответчик, признать не соответствующей действительности. Это информация, размещенная на YouTube ответчика. Компенсация 500 тысяч рублей», — сообщили изданию в суде. Напомним, о самой подаче иска стало известно 6 июля.
О какой именно информации идет речь, там не уточнили. Однако, судя по всему, могут иметься в виду расследования, выпущенные Навальным в январе и феврале. Первое было посвящено якобы засекреченной недвижимости Мишустина, второе — квартирам семьи премьера в Нью-Йорке. Удодова упоминали в обоих материалах. Подробнее о бизнесе Удодова и недвижимости семьи Мишустина можно прочитать на «Фонтанке».