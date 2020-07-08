FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +17
72.17р81.47р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
08.07.2020 16:19
4
Печать

Госдума разрешила хранить минеральные удобрения у берега Балтики. Это понравится Траберу и Мельниченко

Депутаты Государственной думы одобрили в первом чтении законопроект, который позволяет морским терминалам складировать минеральные удобрения в непосредственной близости от морских берегов. Для Балтики это означает увеличение экспорта в два раза.

Как объяснил 8 июля 47news директор по направлению «Логистика и аналитика» ООО «Морстройтехнология» Александр Головизнин, в 2013 году в Водный кодекс была внесена поправка, в соответствии с которой сейчас запрещается располагать склады ближе чем в 500 метрах от берегов российских морей. Это снижало конкурентоспособность российских терминалов. А после того, как законопроект обретет законную силу, действующие терминалы, у которых эта норма нарушена, легализуются, а строящиеся смогут спокойно начать работать.

На российском побережье новый законопроект интересен двум крупным игрокам: ООО «Приморский УПК» Ильи Трабера, который собирается построить перевалочный комплекс в порту Приморск, и ООО «ЕвроХим Терминал Усть-Луга» Андрея Мельниченко, который имеет те же планы в Усть-Луге. И если в 2019 году Россия экспортировала 34 млн тонн минеральных удобрений, 12,4 млн из которых приходится на отечественные порты Балтийского моря, то заявленные компаниями Трабера и Мельниченко планы почти удвоят эту статистику.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (4)

Ольга Павлова
Всё заср....и и продолжают гадить.
Михаил Петров-Водкин
Бывший продавец бодяженного водой пива в баре "Жигули" хочет засрать море.
krasnonosov
Глупо запрещать размещать химию на водных берегах и при этом завозить из заграницы в Россию миллионы тонн радиоактивных отходов. Травить россиян рутением-106, взрывать радиоактивные ракеты и т.д. Весь июнь Европа слезится от радиации, как только ветер начинает дуть из России, а у нас всё спокойно.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний