Госдума разрешила хранить минеральные удобрения у берега Балтики. Это понравится Траберу и Мельниченко

Депутаты Государственной думы одобрили в первом чтении законопроект, который позволяет морским терминалам складировать минеральные удобрения в непосредственной близости от морских берегов. Для Балтики это означает увеличение экспорта в два раза.



Как объяснил 8 июля 47news директор по направлению «Логистика и аналитика» ООО «Морстройтехнология» Александр Головизнин, в 2013 году в Водный кодекс была внесена поправка, в соответствии с которой сейчас запрещается располагать склады ближе чем в 500 метрах от берегов российских морей. Это снижало конкурентоспособность российских терминалов. А после того, как законопроект обретет законную силу, действующие терминалы, у которых эта норма нарушена, легализуются, а строящиеся смогут спокойно начать работать.

