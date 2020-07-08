Госдума разрешила хранить минеральные удобрения у берега Балтики. Это понравится Траберу и Мельниченко
Депутаты Государственной думы одобрили в первом чтении законопроект, который позволяет морским терминалам складировать минеральные удобрения в непосредственной близости от морских берегов. Для Балтики это означает увеличение экспорта в два раза.
Как объяснил 8 июля 47news директор по направлению «Логистика и аналитика» ООО «Морстройтехнология» Александр Головизнин, в 2013 году в Водный кодекс была внесена поправка, в соответствии с которой сейчас запрещается располагать склады ближе чем в 500 метрах от берегов российских морей. Это снижало конкурентоспособность российских терминалов. А после того, как законопроект обретет законную силу, действующие терминалы, у которых эта норма нарушена, легализуются, а строящиеся смогут спокойно начать работать.
На российском побережье новый законопроект интересен двум крупным игрокам: ООО «Приморский УПК» Ильи Трабера, который собирается построить перевалочный комплекс в порту Приморск, и ООО «ЕвроХим Терминал Усть-Луга» Андрея Мельниченко, который имеет те же планы в Усть-Луге. И если в 2019 году Россия экспортировала 34 млн тонн минеральных удобрений, 12,4 млн из которых приходится на отечественные порты Балтийского моря, то заявленные компаниями Трабера и Мельниченко планы почти удвоят эту статистику.