Росздравнадзор не нашёл связи между огрехами в работе ИВЛ «Авента-М» и пожаром в больнице Святого Георгия
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения завершила внеплановую проверку уральского завода аппаратов ИВЛ после смертельных пожаров в больницах Москвы и Петербурга. Серьёзных претензий к «Авента-М» нет.
Об окончании проверки 8 июля сообщается на сайте ведомства. Судя по результатам, безупречными аппараты ИВЛ «Авента-М» назвать нельзя: есть нарушения в производственных процессах и несоответствие медицинских изделий эксплуатационной и технической документации.
Вместе с тем экспертиза качества, эффективности и безопасности показала, что нет прямой связи между выявленными огрехами и возгоранием.
«В настоящее время по предписанию Росздравнадзора АО «Уральский приборостроительный завод» проводит корректирующие мероприятия, в том числе включающие отзыв и перепроверку аппаратов «Авента-М», находящихся в обращении», — говорится в релизе.
Росздравнадзор в мае приостановил эксплуатацию «Авент-М», произведенных после 1 апреля. Эти аппараты были установлены в ковидном госпитале в Москве, где 9 мая при пожаре погибла пожилая женщина, и в больнице Святого Георгия в Петербурге, где жертвами пожара 12 мая стали шесть человек. Предполагалось, что возгорание произошло из-за системы искусственной вентиляции лёгких.
После случившегося производитель аппаратов отрицал свою причастность, производство «Авента-М» было увеличено. Однако в июне Уральский приборостроительный завод сообщил, что отзовёт из больниц сомнительные изделия.