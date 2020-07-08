Росздравнадзор не нашёл связи между огрехами в работе ИВЛ «Авента-М» и пожаром в больнице Святого Георгия

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения завершила внеплановую проверку уральского завода аппаратов ИВЛ после смертельных пожаров в больницах Москвы и Петербурга. Серьёзных претензий к «Авента-М» нет.



Об окончании проверки 8 июля сообщается на сайте ведомства. Судя по результатам, безупречными аппараты ИВЛ «Авента-М» назвать нельзя: есть нарушения в производственных процессах и несоответствие медицинских изделий эксплуатационной и технической документации.

Вместе с тем экспертиза качества, эффективности и безопасности показала, что нет прямой связи между выявленными огрехами и возгоранием.