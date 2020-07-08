Как научиться кайфовать от жизни рассказал игрок баскетбольного клуба на колясках «БасКИ»
Чемпион по вейкборду для людей с инвалидностью и игрок баскетбольного клуба на колясках «БасКИ» Станислав Бураков поделился своей историей в проекте «Вдох_Вдох».
Проект «Вдох_Вдох», напомним, не так давно запустил на своём YouTube-канале петербургский Благотворительный фонд в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ». Как говорят в фонде, этот проект не об инвалидах, хотя его герои спортсмены с инвалидностью, а о любви к жизни, неэкономном мышлении и бессмысленности стереотипов.
Гостями проекта уже стали Сергей Александров – единственный в России горнолыжник, выступающий на протезах, и парабадминтонист Константин Афигенов.
В фонде «Фонтанке» рассказали, что первый выпуск проекта посмотрели 24 тысячи человек, второй – 40 тысяч. «Любопытно, что аудитория охватывает все возрастные категории в равной степени: 25-34 (27,8%), 35-44 (23,8%). 55-64 (24,7%). Это показывает, что такие темы, как мотивация, позитивное мышление, свобода от стереотипов, спорт, в том числе паралимпийский, интересны обществу независимо от возраста», - говорят в «ТОЧКЕ ОПОРЫ».
Герой новой серии, которая называется «Как научиться кайфовать от жизни?», – Станислав Бураков. В 27 лет он не справился с управлением мотоциклом, и в результате аварии получил перелом позвоночника. В интервью он рассказывает о том, как договориться с собой и жить так, чтобы делать только то, что искренне хочется, о своей личной жизни после травмы и делится секретом успешных отношений.
Благотворительный Фонд «ТОЧКА ОПОРЫ» с 2010 года оказывает поддержку спортсменам с инвалидностью, развитию адаптивных видов спорта и реализует социокультурные и образовательные проекты, направленные на формирование уважительного отношения в обществе к индивидуальным особенностям человека.