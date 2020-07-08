Чемпион по вейкборду для людей с инвалидностью и игрок баскетбольного клуба на колясках «БасКИ» Станислав Бураков поделился своей историей в проекте «Вдох_Вдох».



Проект «Вдох_Вдох», напомним, не так давно запустил на своём YouTube-канале петербургский Благотворительный фонд в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ». Как говорят в фонде, этот проект не об инвалидах, хотя его герои спортсмены с инвалидностью, а о любви к жизни, неэкономном мышлении и бессмысленности стереотипов.



Гостями проекта уже стали Сергей Александров – единственный в России горнолыжник, выступающий на протезах, и парабадминтонист Константин Афигенов.

