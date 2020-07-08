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08.07.2020 16:28
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«Это не экскурсии — это транспорт». В Петербурге заработали экскурсии на автобусах hop on hop off

В Петербурге заработали автобусные экскурсии по модели hop on hop off. Корреспондент заметил в городе машины оператора City Sightseeing. На странице оператора «Вконтакте» сообщается, что маршруты возобновились с 1 июля. С начала этой недели также начали ходить автобусы City Tour.

Как рассказал «Фонтанке» директор City Tour Pass (программа единого билета на посещение музеев и экскурсий) Виктор Куртышев, перезапуск согласован с комитетом по развитию туризма. «Было согласие на запуск при условии соблюдения требований — расстояния 1,5 метра, дезинфекции автобусов, масок и перчаток», — отметил он. При этом классические автобусные экскурсии не работают.

Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»

121-е постановление правительства Петербурга в действующей редакции запрещает проведение досуговых, экскурсионных мероприятий и групповых занятий.

Но формат hop on hop off должен рассматриваться скорее как транспортная услуга, а не экскурсионная, считает Виктор Куртышев. «Живых гидов нет, там только аудиогид», — сказал он. Глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев на момент публикации не ответил на вопрос «Фонтанки».

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Комментарии (1)

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