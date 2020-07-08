В Петербурге заработали автобусные экскурсии по модели hop on hop off. Корреспондент заметил в городе машины оператора City Sightseeing. На странице оператора «Вконтакте» сообщается, что маршруты возобновились с 1 июля. С начала этой недели также начали ходить автобусы City Tour.

Как рассказал «Фонтанке» директор City Tour Pass (программа единого билета на посещение музеев и экскурсий) Виктор Куртышев, перезапуск согласован с комитетом по развитию туризма. «Было согласие на запуск при условии соблюдения требований — расстояния 1,5 метра, дезинфекции автобусов, масок и перчаток», — отметил он. При этом классические автобусные экскурсии не работают.