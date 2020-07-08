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08.07.2020 15:50
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Вице-губернатор пообещал, что в Петербурге впервые за 12 лет полностью расселят первую пятиэтажку по программе сноса хрущевок

В июле в Петербурге полностью расселят первое пятиэтажное здание, включенное в программу развития застроенных территорий. Об этом 8 июля в ходе выступления в Заксобрании сообщил «строительный» вице-губернатор Николай Линченко.

«Мы в этом месяце увидим наконец-то первую полностью расселенную пятиэтажку в рамках реализации этого проекта», — сказал чиновник.

В Петербурге программа расселения и сноса хрущевок действует в течение последних 12 лет, но продемонстрировала крайне скромные результаты. В программу попали 24 многоквартирных дома, из них 22 должна расселить компания «СПб Реновация», 2 — «Воин-В». Однако последнему не удалось продлить договор с городом.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

260701831
Что значит "Воину" не удалось продлить договор с городом?! Значит, возле Александрино на пр. Стачек, где такую ужасную уплотниловку устроили, так всё и останется????!!!
262138771
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Antipode
Раньше переселили большую часть народа в хрущевки дав людям отдельное жилье. Может это и был коммунизм для тех людей? Была вера в будущее способная воодушевить массы. Где та вера? Веру раздербанили сначала коммунисты, а теперь растаскивают остатки обнуленный сотоварищи...
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