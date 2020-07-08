Вице-губернатор пообещал, что в Петербурге впервые за 12 лет полностью расселят первую пятиэтажку по программе сноса хрущевок

В июле в Петербурге полностью расселят первое пятиэтажное здание, включенное в программу развития застроенных территорий. Об этом 8 июля в ходе выступления в Заксобрании сообщил «строительный» вице-губернатор Николай Линченко.



«Мы в этом месяце увидим наконец-то первую полностью расселенную пятиэтажку в рамках реализации этого проекта», — сказал чиновник.



В Петербурге программа расселения и сноса хрущевок действует в течение последних 12 лет, но продемонстрировала крайне скромные результаты. В программу попали 24 многоквартирных дома, из них 22 должна расселить компания «СПб Реновация», 2 — «Воин-В». Однако последнему не удалось продлить договор с городом.

