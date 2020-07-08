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08.07.2020 15:40
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ОКВЭД с дополнениями. Список получателей антивирусной помощи в Петербурге расширят

Законодательное собрание Петербурга утвердило в первом чтении законопроект о расширении мер поддержки для арендаторов городского имущества, пострадавшего от коронавирусных ограничений. Трансляция заседания велась 8 июля на сайте ЗакСа.

Законопроект внес с голоса представитель губернатора в городском парламенте Юрий Шестериков. Изменения вносятся в связи с тем, что поменялись федеральные правила оказания поддержки.

К примеру, если раньше отсрочку и рассрочку платы за аренду городского имущества или полное освобождение от нее могли получить предприятия, чей основной ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности) входил в перечень пострадавших отраслей, то теперь на льготу сможет претендовать бизнес, у которого данный ОКВЭД входит в список дополнительных видов деятельности.

Также от платы за аренду во втором квартале освободят социально ориентированные НКО, основные и дополнительные ОКВЭД которых включены в список пострадавших.

По оценке Смольного, в случае принятия проекта бюджет города недополучит порядка 460 млн рублей, из которых 25 млн рублей за счет освобождения от платы социально ориентированных НКО.

Общая сумма выпадающих доходов бюджета Санкт-Петербурга при оказании помощи бизнесу в редакции проекта составит порядка 710 млн рублей.

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