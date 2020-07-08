Грузовик снес «Ладу» на трассе «Вологда — Новая Ладога». Есть погибший, четверо пострадали
Тяжелое ДТП произошло днем 8 июля на трассе в Бокситогорском районе Ленинградской области. Пять человек получили травмы в столкновении грузового автомобиля с легковым, для одного они оказались смертельными.
Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 12:05 на 348-м километре автодороги А-114 «Вологда — Новая Ладога» 36-летний мужчина на грузовике Renault Premium столкнулся с попутным автомобилем ВАЗ-21115. По предварительным данным, 28-летний водитель «Лады» пошел на разворот, не включив поворотник.
В результате аварии пассажирка легковой машины погибла на месте. Водителя «Лады» и троих его пассажиров — мужчину лет 40–45 на вид и женщин 35–40 и 40–45 лет — госпитализировали с травмами разной степени тяжести. Водитель грузовика не пострадал.