Мишустин заявил об угрозе для «достижений последних десятилетий по сокращению бедности и безработицы»

Достижения последних десятилетий по сокращению бедности и безработицы поставлены под угрозу из-за пандемии COVID-19. Об этом 8 июня сказал глава правительства РФ Михаил Мишустин в рамках глобального саммита Международной организации труда (МОТ), передаёт ТАСС.



По его словам, сфера труда в России испытывает «серьезные негативные последствия». Премьер отметил, что «под угрозой оказались наработанные за предыдущие десятилетия достижения в области сокращения бедности и обеспечения занятости нашего населения».