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08.07.2020 15:23
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Мишустин заявил об угрозе для «достижений последних десятилетий по сокращению бедности и безработицы»

Достижения последних десятилетий по сокращению бедности и безработицы поставлены под угрозу из-за пандемии COVID-19. Об этом 8 июня сказал глава правительства РФ Михаил Мишустин в рамках глобального саммита Международной организации труда (МОТ), передаёт ТАСС.

По его словам, сфера труда в России испытывает «серьезные негативные последствия». Премьер отметил, что «под угрозой оказались наработанные за предыдущие десятилетия достижения в области сокращения бедности и обеспечения занятости нашего населения».

По мнению Мишустина, вызовы эпохи пандемии «требуют совместного убедительного ответа». «Это позволит восстановить рабочие места, гарантировать социальную защиту и определить вектор развития рынка труда», — подчеркнул он.

Российский премьер подчеркнул, что Россия считает важным выполнение концепции по улучшению условий труда, которая подразумевает внедрение инновационных технологий, формализацию трудовых отношений и стимулирование создания рабочих мест на основе принятой в прошлом году декларации МОТ.

В своём видеообращении Мишустин перечислил и уже предпринятые шаги по поддержке граждан, потерявших из-за пандемии работу. В частности, он упомянул о повышении пособий по безработице, расширении круга лиц, имеющих на них право, выплатах на детей и так далее.

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Комментарии (6)

Castor Troy
А кто это сделал???(с)
262138771
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Агроном аэродрома
Разумный подход к делу. Прям как у директора склада в "операции Ы" - "Что нас может спасти от ревизии?"
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