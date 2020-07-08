Мишустин заявил об угрозе для «достижений последних десятилетий по сокращению бедности и безработицы»
Достижения последних десятилетий по сокращению бедности и безработицы поставлены под угрозу из-за пандемии COVID-19. Об этом 8 июня сказал глава правительства РФ Михаил Мишустин в рамках глобального саммита Международной организации труда (МОТ), передаёт ТАСС.
По его словам, сфера труда в России испытывает «серьезные негативные последствия». Премьер отметил, что «под угрозой оказались наработанные за предыдущие десятилетия достижения в области сокращения бедности и обеспечения занятости нашего населения».
По мнению Мишустина, вызовы эпохи пандемии «требуют совместного убедительного ответа». «Это позволит восстановить рабочие места, гарантировать социальную защиту и определить вектор развития рынка труда», — подчеркнул он.
Российский премьер подчеркнул, что Россия считает важным выполнение концепции по улучшению условий труда, которая подразумевает внедрение инновационных технологий, формализацию трудовых отношений и стимулирование создания рабочих мест на основе принятой в прошлом году декларации МОТ.
В своём видеообращении Мишустин перечислил и уже предпринятые шаги по поддержке граждан, потерявших из-за пандемии работу. В частности, он упомянул о повышении пособий по безработице, расширении круга лиц, имеющих на них право, выплатах на детей и так далее.