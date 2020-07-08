В Дубай только со справкой. Emirates Airlines начнет проверять россиян перед посадкой на борт

Авиакомпания Emirates Airlines вводит ограничения для въезда в Дубай. Как пишет 8 июля эмиратская газета Khaleej Times со ссылкой на заявление авиакомпании, туристы из 10 стран, в том числе жители России, должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус перед посадкой на рейс.



Как сообщает издание, справки должны быть выданы не более чем за 96 часов до отправления. Пройти тест также можно будет по прибытии в аэропорт Дубая. По новым требованиям все, кто предоставит отрицательный тест на коронавирус, смогут не проходить двухнедельную самоизоляцию.

