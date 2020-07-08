В Дубай только со справкой. Emirates Airlines начнет проверять россиян перед посадкой на борт
Авиакомпания Emirates Airlines вводит ограничения для въезда в Дубай. Как пишет 8 июля эмиратская газета Khaleej Times со ссылкой на заявление авиакомпании, туристы из 10 стран, в том числе жители России, должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус перед посадкой на рейс.
Как сообщает издание, справки должны быть выданы не более чем за 96 часов до отправления. Пройти тест также можно будет по прибытии в аэропорт Дубая. По новым требованиям все, кто предоставит отрицательный тест на коронавирус, смогут не проходить двухнедельную самоизоляцию.
Ограничения коснутся туристов из Афганистана, Бангладеш, Египта, Индии, Ирана, Пакистана, Филиппин, России, Танзании и США. Кроме того, все пассажиры должны будут предоставить страховку от COVID-19 или заявление, подтверждающее самостоятельную оплату расходов в случае заболевания.
Дубай начал принимать иностранных туристов вчера, 7 июля. Emirates стала первой авиакомпанией в мире, которая стала делать экспресс-тесты на COVID-19 пассажирам. С 15 апреля компания начала проводить быстрый анализ крови, результаты которого были доступны уже через 10 минут.