Слон и Моська на КАД: регистратор заснял, как большегруз толкал перед собой легковое авто

Инцидент произошел в половине девятого часа утра на 77-м километре внешнего кольца КАД, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Валерий. На записи с регистратора видно, как шаланда крайне аккуратно для своих размеров толкает перед собой оранжевый «Опель» с женщиной за рулем. У легковой машины то включается, то выключается «аварийка».

Необычную картину наблюдали автомобилисты утром 8 июля на кольцевой автодороге Петербурга. Было ли это аварией, дорожным конфликтом или вовсе помощью, неизвестно.

Обстоятельства произошедшего неизвестны. В комментариях выдвинули различные версии от ДТП по невнимательности и «учительства» на дороге до помощи в запуске двигателя. «Оригинальный способ завести с толкача», — отметил участник группы Валерий.



В ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информации о каких-либо утренних авариях на 77-м километре внешнего кольца КАД не поступало. Да и видимых повреждений у «Опеля», когда он наконец остановился, на видео не наблюдалось.