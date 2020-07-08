FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +17
72.17р81.47р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
08.07.2020 15:05
0
Печать

Слон и Моська на КАД: регистратор заснял, как большегруз толкал перед собой легковое авто

Необычную картину наблюдали автомобилисты утром 8 июля на кольцевой автодороге Петербурга. Было ли это аварией, дорожным конфликтом или вовсе помощью, неизвестно.

Инцидент произошел в половине девятого часа утра на 77-м километре внешнего кольца КАД, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Валерий. На записи с регистратора видно, как шаланда крайне аккуратно для своих размеров толкает перед собой оранжевый «Опель» с женщиной за рулем. У легковой машины то включается, то выключается «аварийка».

Обстоятельства произошедшего неизвестны. В комментариях выдвинули различные версии от ДТП по невнимательности и «учительства» на дороге до помощи в запуске двигателя. «Оригинальный способ завести с толкача», — отметил участник группы Валерий.

В ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информации о каких-либо утренних авариях на 77-м километре внешнего кольца КАД не поступало. Да и видимых повреждений у «Опеля», когда он наконец остановился, на видео не наблюдалось.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний