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08.07.2020 14:53
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«Срочно нужны доноры крови любых групп». Больница Святого Георгия просит у петербуржцев помощи

В больнице Святого Георгия возникла острая нехватка доноров крови. Об этом сообщила «Фонтанке» 8 июля заведующая отделением переливания крови Ольга Будько и попросила помощи у петербуржцев.

По её словам, ситуация обусловлена неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в городе и сезонным снижением донорского потока в летний период.

«Отделению переливания крови больницы Святого Георгия срочно требуются доноры крови любых групп. Будем Вам благодарны за донорский вклад в лечении пациентов, нуждающихся в переливании крови», — говорит Ольга Будько.

Желающих ждут по адресу: Северный проспект, д. 1 (как пройти, указано на схеме в группе отделения во «ВКонтакте»). Доноров принимают в понедельник с 15 до 18, со вторника по пятницу — с 9 до 12 часов.

Во время посещения отделения необходим паспорт гражданина РФ с постоянной или временной регистрацией в Санкт-Петербурге или Ленинградской области и СНИЛС (или номер СНИЛСа).

Телефоны для справок +7 (812) 576–51–72, +7(921)074–42–12 или через сообщения в сообщество.

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Комментарии (2)

Иван Петров
А ху-ху не ха-ха?..
...Дураков ходить в короновирусный барак нет.
3769635
Мобильный номер для связи не действителен.
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