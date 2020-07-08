На судебном заседании по делу об убийстве Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия в качестве свидетеля сторона обвинения пригласила давнего знакомого Олега Соколова, который был у него в гостях вечером после смерти аспирантки. Встреча тогда прошла под коньяк, икру и беседы о научном.

Показания на заседании 8 июля дал доцент кафедры истории войн и военного искусства Военно-морской академии имени Кузнецова Олег Вербовой. Он рассказал, что с Соколовым знаком еще с 90-х годов, когда историк создал и возглавил Ассоциацию любителей истории наполеоновской эпохи. Он приглашал на реконструкции курсантов Вербового, возил их во Францию, несколько раз вместе они воспроизводили исторические баталии на Бородинском поле. На вопрос о возможном неприязненном отношении к подсудимому Вербовой отчеканил: «Только уважение». По ходу допроса он еще много раз упомянул о заслугах и вкладе Соколова в дело патриотического воспитания молодежи.



Порой председательствующему приходилось возвращать 73-летнего доцента к современности, когда его рассказ углублялся в эпоху русских императоров. Доцент слушался, но восклицал: «Ах, вам это неинтересно!»

Он отметил, что Соколов на реконструкциях бывал вспыльчивым. «Что тут говорить, и я вспыльчивый, в армии иначе, знаете ли… Но это только для того, чтобы добиться выполняемой задачи. <...> Мы же готовим к бою людей. А то какой же он генерал. Нецензурные [выражения] конечно употребляет, ну что я буду врать-то, елки-палки. Ну, Россия. Армия», — описывал свидетель.

Объединённая пресс-служба судов Петербурга

В гости вечером 8 ноября 2019 года к Соколову он пришел со своим бывшим воспитанником, ныне капитаном второго ранга по имени Константин. Он рассказал, что с этим человеком после окончания его учебы состоял в переписке, тот очень интересовался историей и попросил познакомить его с Соколовым. Встреча в вечер после убийства была уже третьей, в квартиру на набережной Мойки Вербовой и его воспитанник приехали около восьми часов вечера, принесли коньяк и икру. По словам свидетеля, Соколов выглядел усталым, но ни обстановка в квартире, ни его поведение на убийство никак не указывали. Он также добавил, что историк особо не пил. «Мы хлещем, а он как-то по полрюмки. Раз в год мы встречались, но мы же не шли напиваться, мы шли общаться», — вспомнил Вербовой.



Он также рассказал, что видел Ещенко в квартире Соколова после таких же посиделок в 2018 году. «Появляется дама, она где-то была, вернулась в 22.00, мы уже собираемся, стоим у него в гостиной. Что меня поразило, она начала ему указывать, это не так, то не так, начинает командовать. Он довольно корректно ей отвечал. Ну и мы ушли, и я, уходя, подумал, ну все, Олег Валерьевич нашел человека, который будет им командовать», — вспомнил доцент.

Убийство он назвал трагическим случаем и, уходя из зала, воскликнул: «За самый справедливый суд в мире!»

Фото: Объединённая пресс-служба судов Петербурга Фото: Объединённая пресс-служба судов Петербурга