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08.07.2020 14:43
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В Петербурге ужесточили подписной фильтр для кандидатов в депутаты и губернаторы. Порог брака снизили вдвое

Процент допустимого брака подписей избирателей, которые должен собрать для выдвижения на выборы кандидат в депутаты или губернаторы, урезали с 10 % до 5 %. Соответствующий законопроект парламент Петербурга принял 8 июля в третьем чтении. За проголосовал 41 член регионального парламента.

Законопроект разработан в соответствии с принятыми на федеральном уровне изменениями. Он ужесточает и порядок сбора подписей. Ранее своей рукой избиратель должен был поставить только дату и подпись, теперь ему предстоит собственноручно внести всю информацию о себе.

Напомним, что от сбора подписей освобождены кандидаты от парламентских партий, а также от партий, которые на последних выборах в Госдуму набрали не менее 3 %.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

Наталья Коптяева
Безальтернативные выборы, для чего они? Создать видимость для запада или для нас? Назначал бы, уже угодных завхозов и деньги на выборы не тратили, депутатов отправить на заводы или стройки нх. И нужно всего один раз провести "референдум", и не надо ничего придумывать как отсеять неугодных.
Brevnault
Кому они теперь вообще нужны такие "выборы" в одну калитку!
260657101
Последние дырки законапачивают, и так пару выходить некуда, так нет же еще покрепче закрывают. Кто то, не только уроки истории пропускал, но и на физику тогда подзабил.
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