В Петербурге ужесточили подписной фильтр для кандидатов в депутаты и губернаторы. Порог брака снизили вдвое
Процент допустимого брака подписей избирателей, которые должен собрать для выдвижения на выборы кандидат в депутаты или губернаторы, урезали с
Законопроект разработан в соответствии с принятыми на федеральном уровне изменениями. Он ужесточает и порядок сбора подписей. Ранее своей рукой избиратель должен был поставить только дату и подпись, теперь ему предстоит собственноручно внести всю информацию о себе.
Напомним, что от сбора подписей освобождены кандидаты от парламентских партий, а также от партий, которые на последних выборах в Госдуму набрали не менее