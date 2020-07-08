В Петербурге ужесточили подписной фильтр для кандидатов в депутаты и губернаторы. Порог брака снизили вдвое

Процент допустимого брака подписей избирателей, которые должен собрать для выдвижения на выборы кандидат в депутаты или губернаторы, урезали с 10 % до 5 %. Соответствующий законопроект парламент Петербурга принял 8 июля в третьем чтении. За проголосовал 41 член регионального парламента.



Законопроект разработан в соответствии с принятыми на федеральном уровне изменениями. Он ужесточает и порядок сбора подписей. Ранее своей рукой избиратель должен был поставить только дату и подпись, теперь ему предстоит собственноручно внести всю информацию о себе.

