Очередное петербургское кафе привлекли к ответственности за нарушение коронавирусных ограничений. Как оказалось, в столовой в центре города халатно относятся не только к новым правилам.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов 8 июля, «Невскую столовую» на Казанской, 34, за работой застукали ещё 26 июня. Кафе и рестораны только готовились открываться в летнем варианте и выносили столики на улицы, а столовая уже бойко принимала гостей в зале.

Список нарушений не уместился на одной странице. Кроме фальстарта с работой в помещении, в заведении проигнорировали требование следить за здоровьем сотрудников: у персонала не проверяли температуру и не отслеживали симптомы ОРВИ. Запасом санитайзера столовая похвастаться не смогла, воздух и поверхности там не дезинфицировали.