FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +17
72.17р81.47р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
08.07.2020 15:14
2
Печать

Столовая на Казанской открылась для посетителей. Их встретили тараканы и непроверенные на ковид сотрудники

Очередное петербургское кафе привлекли к ответственности за нарушение коронавирусных ограничений. Как оказалось, в столовой в центре города халатно относятся не только к новым правилам.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 8 июля, «Невскую столовую» на Казанской, 34, за работой застукали ещё 26 июня. Кафе и рестораны только готовились открываться в летнем варианте и выносили столики на улицы, а столовая уже бойко принимала гостей в зале.

Список нарушений не уместился на одной странице. Кроме фальстарта с работой в помещении, в заведении проигнорировали требование следить за здоровьем сотрудников: у персонала не проверяли температуру и не отслеживали симптомы ОРВИ. Запасом санитайзера столовая похвастаться не смогла, воздух и поверхности там не дезинфицировали.

Также в перечень попали более привычные недочёты: сколотый кафель, продукты неопределённого срока годности, хранение вместе сырых и готовых продуктов, а также грязной и чистой посуды вместе. Самым ярким примером санитарно-эпидемиологического разгильдяйства стали сфотографированные тараканы.

Юрлицо столовой ООО «Антей» по части 2 статьи 6.3 КоАП оштрафовали на 200 тысяч рублей.

Фото: Объединённая пресс-служба судов Петербурга
Фото: Объединённая пресс-служба судов Петербурга
Фото: Объединённая пресс-служба судов Петербурга
Фото: Объединённая пресс-служба судов Петербурга

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

262138771
🍔 🐷Нaбрали лишний веc на самоизоляции? Избавиться до 15кг жира можнo БЕЗ диет и физических нагрузок! ➜ https://is.gd/zodiet
Стоп таракан!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний