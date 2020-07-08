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08.07.2020 14:37
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Петербуржец получил 13 лет колонии после неудачной попытки утопить наркотики

Василеостровский суд приговорил к длительному сроку в колонии 44-летнего петербуржца, попавшегося на незаконном обороте наркотика. Он не ожидал встречи с полицией и метнул почти килограмм запрещённого с моста.

О приговоре 8 июля сообщает пресс-служба горпрокуратуры. Согласно картотеке суда, Эдуарда Гомана 3 июля признали виновным в покушении на сбыт наркотического вещества в крупном размере. Установлено, что торговать он собирался белым порошком, который «приискал на дороге 41А-189 Всеволожского района Ленинградской области».

Возможную сделку сорвали сотрудники главного управления по контролю за оборотом наркотиков. Увидев полицейских, Гоман выскочил из корпоративного «Соляриса» и метнул наркотический снаряд с моста. Без малого килограммовый свёрток наверняка бы пошёл ко дну, но в феврале Неву сковал лёд, и правоохранители подобрали улику.

Суд назначил Гоману 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима и оштрафовал на 400 тысяч.

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