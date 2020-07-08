Депутаты приняли новый закон о региональном омбудсмене. Кандидатов на пост смогут выдвигать НКО и местное самоуправление

В Петербурге депутаты уточнили требования, которые предъявляются претендентам на пост уполномоченного по правам человека, а также лиц и организации, которые могут выдвигать кандидатов. Заксобрание 8 июля приняло законопроект в окончательном, третьем чтении 39 голосами за.



На должность регионального омбудсмена смогут претендовать граждане России, достигшие 30-летнего возраста. Они должны «обладать безупречной репутацией», иметь высшее образование, а также познания в области прав и свобод человека и гражданина, опыт их защиты. Также кандидат не может иметь гражданство иностранного государства либо вид на жительство в другой стране.