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08.07.2020 14:33
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Депутаты приняли новый закон о региональном омбудсмене. Кандидатов на пост смогут выдвигать НКО и местное самоуправление

В Петербурге депутаты уточнили требования, которые предъявляются претендентам на пост уполномоченного по правам человека, а также лиц и организации, которые могут выдвигать кандидатов. Заксобрание 8 июля приняло законопроект в окончательном, третьем чтении 39 голосами за.

На должность регионального омбудсмена смогут претендовать граждане России, достигшие 30-летнего возраста. Они должны «обладать безупречной репутацией», иметь высшее образование, а также познания в области прав и свобод человека и гражданина, опыт их защиты. Также кандидат не может иметь гражданство иностранного государства либо вид на жительство в другой стране.

Право выдвигать претендентов получают некоммерческие организации и органы местного самоуправления. Кроме них, предложения может вносить губернатор, депутаты или группы депутатов Заксобрания. Политическим партиям такого права не предоставили.

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