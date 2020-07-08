Утром после убийства Соколов звонил в посольство Франции. Защита потерпевших полагает, что он готовил побег

На судебном заседании 8 июля адвокат Бакшеева указала на скриншоты с экранов телефонов Соколова, которые прикреплены к материалам дела. На одном из них отражены два звонка утром 8 ноября — около половины десятого и после десяти утра, то есть когда аспирантка была уже мертва. Судя по номеру, звонил подсудимый Олег Соколов в посольство Франции в Москве, оба звонка длились около минуты. Потерпевшие полагают, что Соколов мог таким образом готовиться к тому, чтобы избежать наказания за убийство и скрыться. «Это наше предположение, возможно, он просто висел на линии», — уточнила Бакшеева.

Адвокат семьи убитой аспирантки Александра Бакшеева попросила суд отправить запрос в посольство Франции. В день убийства Анастасии Ещенко Соколов звонил им дважды.

Адвокат попросила отправить в посольство судебный запрос с требованием либо предоставить аудиозапись этих разговоров, либо сообщить данные сотрудника дипмиссии, с которым мог говорить Соколов, для дальнейшего его приглашения в суд как свидетеля. Судья Юлия Максименко ходатайство удовлетворила.

На предыдущем заседании была зачитана часть сообщений, которые Соколову отправляла Ещенко. Его детей она называла «выродками» и «тварями».