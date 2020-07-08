Утром после убийства Соколов звонил в посольство Франции. Защита потерпевших полагает, что он готовил побег
Адвокат семьи убитой аспирантки Александра Бакшеева попросила суд отправить запрос в посольство Франции. В день убийства Анастасии Ещенко Соколов звонил им дважды.
На судебном заседании 8 июля адвокат Бакшеева указала на скриншоты с экранов телефонов Соколова, которые прикреплены к материалам дела. На одном из них отражены два звонка утром 8 ноября — около половины десятого и после десяти утра, то есть когда аспирантка была уже мертва. Судя по номеру, звонил подсудимый Олег Соколов в посольство Франции в Москве, оба звонка длились около минуты. Потерпевшие полагают, что Соколов мог таким образом готовиться к тому, чтобы избежать наказания за убийство и скрыться. «Это наше предположение, возможно, он просто висел на линии», — уточнила Бакшеева.
Адвокат попросила отправить в посольство судебный запрос с требованием либо предоставить аудиозапись этих разговоров, либо сообщить данные сотрудника дипмиссии, с которым мог говорить Соколов, для дальнейшего его приглашения в суд как свидетеля. Судья Юлия Максименко ходатайство удовлетворила.
На предыдущем заседании была зачитана часть сообщений, которые Соколову отправляла Ещенко. Его детей она называла «выродками» и «тварями».
Соколова обвиняют в том, что ночью 8 ноября 2019 года он выстрелил в глаз своей сожительницы Анастасии Ещенко, после чего начал ее душить, сломал подъязычную кость и еще трижды стрелял в голову. Следующей ночью он, по версии следствия, тело расчленил и по частям выкинул в Мойку. Ранее он признавал вину, на стадии судебного следствия на вопрос он отвечать не намерен, пока не будут представлены доказательства его вины