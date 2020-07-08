Владельцы торговых точек в гипермаркетах продуктовых сетей получили неожиданный ответ на обращение в Смольный за разрешением возобновить работу. Как рассказала 8 июля «Фонтанке» хозяйка магазина профессиональной косметики в одном из гипермаркетов «Окей» Вероника, 1 июля она направила письмо в адрес губернатора Александра Беглова в социальной сети «ВКонтакте».

В нем она напоминала, что последние изменения в постановление 121 разрешили работать любым магазинам с отдельным входом, сохранив запрет для точек в ТЦ. При этом магазинчики, арендующие площади в закассовых зонах продуктовых гипермаркетов, остались за скобками: они не в ТЦ, но и отдельного входа не имеют. Таким образом, разрешено вести деятельность только тем, кто специально добавлен в списки исключений (аптека, оптика, зоотовары, фотоуслуги, банк, химчистка, парикмахерская).

«Таким образом создалась странная ситуация: гипермаркет работает в обычном режиме, половина арендаторов в прикассовой зоне работают, а половина остаются закрытыми», — сообщила предпринимательница.



Ответ пришел от комитета по промышленной политике, инновациям и торговле. Уточнив у хозяйки магазина, чем она торгует, представитель ведомства выразил крайнее удивление. «А почему ваш магазин не работает? Формальных ограничений в данном случае нет», — написал собеседник из комитета. Правда, на вопрос, будет ли являться этот ответ основанием для открытия точки, в ведомстве посоветовали перечитать 121-е постановление.



По словам Вероники, чтобы развеять сомнения, она намерена обратиться в Центр развития и поддержки предпринимательства за QR-кодом, который означает согласие Смольного на возобновление деятельности.



Ранее вице-губернатор Евгений Елин рассказывал «Фонтанке», что Смольный может в ближайшее время разрешить работу магазинам, арендующим площади при гипермаркетах, таким образом подтвердив, что запрет действует в настоящее время.

