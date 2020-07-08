Стройплощадка на Лодейнопольской устояла в третьей инстанции. Суд не удовлетворил губернаторскую жалобу
В Петербурге участок на Лодейнопольской улице, где планируется строительство ЖК KingDom, неправомерно получил статус рекреации. Это подтвердила судебная коллегия по административным делам Второго апелляционного суда, которая оставила в силе решение горсуда. Соответствующую информацию опубликовали 8 июля на портале нормативных актов Смольного.
Горсуд признал недействительным положение закона о Генплане, которое переводило стройплощадку в рекреационную зону. Это было сделано городским парламентом в рамках кампании по борьбе с застройкой Петроградского района, который называют территорией, подконтрольной спикеру ЗакСа Вячеславу Макарову.
Строить жилой комплекс планировала компания «Статус Эр», которая входит в холдинг «Аквилон Инвест». После включения участка в зону рекреации компания успешно оспорила данное решение.
В последней инстанции судебная коллегия оставила без удовлетворения апелляционную жалобу губернатора Петербурга.
Отметим, что в рамках борьбы с застройкой этот, а также ряд других участков в районе ЗакС включал в состав зеленых насаждений общего пользования, что прямо запрещает закон, так как речь идет о частной собственности. В 2018 году «Статус Эр» снял статус ЗНОП со своего участка через суд.