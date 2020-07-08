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08.07.2020 13:59
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Стройплощадка на Лодейнопольской устояла в третьей инстанции. Суд не удовлетворил губернаторскую жалобу

В Петербурге участок на Лодейнопольской улице, где планируется строительство ЖК KingDom, неправомерно получил статус рекреации. Это подтвердила судебная коллегия по административным делам Второго апелляционного суда, которая оставила в силе решение горсуда. Соответствующую информацию опубликовали 8 июля на портале нормативных актов Смольного.

Горсуд признал недействительным положение закона о Генплане, которое переводило стройплощадку в рекреационную зону. Это было сделано городским парламентом в рамках кампании по борьбе с застройкой Петроградского района, который называют территорией, подконтрольной спикеру ЗакСа Вячеславу Макарову.

Строить жилой комплекс планировала компания «Статус Эр», которая входит в холдинг «Аквилон Инвест». После включения участка в зону рекреации компания успешно оспорила данное решение.

В последней инстанции судебная коллегия оставила без удовлетворения апелляционную жалобу губернатора Петербурга.

Отметим, что в рамках борьбы с застройкой этот, а также ряд других участков в районе ЗакС включал в состав зеленых насаждений общего пользования, что прямо запрещает закон, так как речь идет о частной собственности. В 2018 году «Статус Эр» снял статус ЗНОП со своего участка через суд.

© Фонтанка.Ру

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