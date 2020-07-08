Стройплощадка на Лодейнопольской устояла в третьей инстанции. Суд не удовлетворил губернаторскую жалобу

В Петербурге участок на Лодейнопольской улице, где планируется строительство ЖК KingDom, неправомерно получил статус рекреации. Это подтвердила судебная коллегия по административным делам Второго апелляционного суда, которая оставила в силе решение горсуда. Соответствующую информацию опубликовали 8 июля на портале нормативных актов Смольного.



Горсуд признал недействительным положение закона о Генплане, которое переводило стройплощадку в рекреационную зону. Это было сделано городским парламентом в рамках кампании по борьбе с застройкой Петроградского района, который называют территорией, подконтрольной спикеру ЗакСа Вячеславу Макарову.

