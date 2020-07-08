Койки внушают оптимизм, но рисковать не надо. Академик РАН увидел тренд на снижение заболеваемости коронавирусом в Петербурге
Руководитель межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге рассказал, что за последний месяц в городе регистрируют меньше 300 случаев заболевания в день.
«Анализ понедельной динамики [заболеваемости COVID-19] показывает тренд на снижение», — рассказал 8 июля «Фонтанке» академик РАН Евгений Шляхто, добавив, что уже месяц суточное число заболевших держится менее 300.
Среди положительных факторов он отметил увеличение числа выздоровевших пациентов, а также снижение занятости коечного фонда, который был развернут для помощи «ковидным» пациентам.
«Уже половина коечного фонда свободна, как говорит комитет по здравоохранению», — отметил Шляхто.
По его словам, также возросла выявляемость заболевания. В то же время он подчеркнул, что некоторые граждане стали забывать о мерах предосторожности, чем можно объяснить рост новых случаев.
«Как будто все закончилось, но <...> не надо рисковать, когда речь идет о здоровье», — отметил академик.
Ежедневный прирост заболевших коронавирусом в Петербурге снижался весь июнь, достигнув к концу месяца отметок в 217–219 регистрируемых случаев в сутки, однако 30 июня этот показатель вырос до 253 инфицированных. 8 июля количество новых заразившихся составило уже 295, что позволило Петербургу подняться на второе место по ежедневному приросту по всей России. В Роспотребнадзоре объяснили это тем, что петербуржцы стали активнее ходить на массовые мероприятия и забыли про меры предосторожности. С начала пандемии в городе зафиксировали уже 26 389 заболевших.