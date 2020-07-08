Койки внушают оптимизм, но рисковать не надо. Академик РАН увидел тренд на снижение заболеваемости коронавирусом в Петербурге

Руководитель межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге рассказал, что за последний месяц в городе регистрируют меньше 300 случаев заболевания в день.



«Анализ понедельной динамики [заболеваемости COVID-19] показывает тренд на снижение», — рассказал 8 июля «Фонтанке» академик РАН Евгений Шляхто, добавив, что уже месяц суточное число заболевших держится менее 300.



Среди положительных факторов он отметил увеличение числа выздоровевших пациентов, а также снижение занятости коечного фонда, который был развернут для помощи «ковидным» пациентам.

