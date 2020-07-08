FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +17
72.17р81.47р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
08.07.2020 13:55
9
Печать

Койки внушают оптимизм, но рисковать не надо. Академик РАН увидел тренд на снижение заболеваемости коронавирусом в Петербурге

Руководитель межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге рассказал, что за последний месяц в городе регистрируют меньше 300 случаев заболевания в день.

«Анализ понедельной динамики [заболеваемости COVID-19] показывает тренд на снижение», — рассказал 8 июля «Фонтанке» академик РАН Евгений Шляхто, добавив, что уже месяц суточное число заболевших держится менее 300.

Среди положительных факторов он отметил увеличение числа выздоровевших пациентов, а также снижение занятости коечного фонда, который был развернут для помощи «ковидным» пациентам.

«Уже половина коечного фонда свободна, как говорит комитет по здравоохранению», — отметил Шляхто.

По его словам, также возросла выявляемость заболевания. В то же время он подчеркнул, что некоторые граждане стали забывать о мерах предосторожности, чем можно объяснить рост новых случаев.

«Как будто все закончилось, но <...> не надо рисковать, когда речь идет о здоровье», — отметил академик.

Ежедневный прирост заболевших коронавирусом в Петербурге снижался весь июнь, достигнув к концу месяца отметок в 217–219 регистрируемых случаев в сутки, однако 30 июня этот показатель вырос до 253 инфицированных. 8 июля количество новых заразившихся составило уже 295, что позволило Петербургу подняться на второе место по ежедневному приросту по всей России. В Роспотребнадзоре объяснили это тем, что петербуржцы стали активнее ходить на массовые мероприятия и забыли про меры предосторожности. С начала пандемии в городе зафиксировали уже 26 389 заболевших.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (9)

Parallax
Совсем запутали, черти. То говорят, что количество заболевших начало увеличиваться и нужно больше коек, то тут же сразу - "тренд на снижение", а свободных коек, мол, полно. Лебедь, рак и щука во всей красе.
Штрафовать надо граждан и общепит за несоблюдение ношения масок и перчаток. Где полиция общественной безопасности,где росздрав- и потребнадзор. Пропали, испарились...
262130051
Койки разворачивают быстрее, чем строят Богатырский 8-9 лет)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний