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08.07.2020 13:37
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СПЧ: За время пандемии в российских тюрьмах от коронавируса никто не умер

Уровень заболеваемости коронавирусом в учреждениях ФСИН оказался ниже, чем в среднем по России. Об этом заявил председатель президентского совета по правам человека Валерий Фадеев на онлайн-пресс-конференции 8 июля.

По словам Фадеева, за время пандемии в учреждениях пенитенциарной системы летальных исходов среди заболевших коронавирусом не зафиксировано.

В конце мая стало известно, что более тысячи человек в системе исполнения наказаний заразились.

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Комментарии (3)

syshsun
Там за границу,мало кто ездит и доктора хорошие.
Петр Петров
Обхохочешься!!!!! Тюрьма самое надежное место!!
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