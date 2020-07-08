СПЧ: За время пандемии в российских тюрьмах от коронавируса никто не умер

Уровень заболеваемости коронавирусом в учреждениях ФСИН оказался ниже, чем в среднем по России. Об этом заявил председатель президентского совета по правам человека Валерий Фадеев на онлайн-пресс-конференции 8 июля.

По словам Фадеева, за время пандемии в учреждениях пенитенциарной системы летальных исходов среди заболевших коронавирусом не зафиксировано.

В конце мая стало известно, что более тысячи человек в системе исполнения наказаний заразились.