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08.07.2020 13:29
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Ради знакомства с педофилом сотрудникам петербургского угрозыска пришлось ехать под Пензу

Оперативники уголовного розыска из Петербурга съездили в пензенский город Сердобск, чтобы найти 31-летнего мужчину с нездоровыми сексуальными предпочтениями. Удовлетворять потребности он, по информации полиции, пристрастился за счёт 11-летней школьницы из Северной столицы.

Как стало известно «Фонтанке» 8 июля, встреча полицейских и извращенца произошла накануне. Жаркую переписку развратник инициировал зимой 2019 года, буквально перед своим днём рождения. По материалам проверки, в социальных сетях и мессенджере он вёл себя распущенно, выпрашивал обнажённые снимки ребёнка, а затем, получив желаемое, устраивал шантаж, требуя большего и угрожая в случае неповиновения разослать имеющийся «компромат» по знакомым девочки.

Как выяснилось, в уголовном деле задержанного о насильственных действиях сексуального характера есть и другие пострадавшие. Подозреваемый помещён под стражу.

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Комментарии (3)

Mafioza
Еще бы родителям по башке настучали,что так бесконтрольно позволяют своим детям торчать в интернете и переписываться не с одноклассниками,а фик знает с кем.
261338971
Как можно совершить развратные действия по интернету. Я валяюсь под столом. Что у нас за законы. И ведь посадят мужика и живым он из тюряги не выйдет.....Так то конечно сам виноват но такую статью за удаленку лепить ну это полный бред.....
DmitrySpb79
Вот если бы еще телефонных мошенников, обманывающих пенсионеров, так активно ловили, было бы совсем хорошо.
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