Ради знакомства с педофилом сотрудникам петербургского угрозыска пришлось ехать под Пензу

Оперативники уголовного розыска из Петербурга съездили в пензенский город Сердобск, чтобы найти 31-летнего мужчину с нездоровыми сексуальными предпочтениями. Удовлетворять потребности он, по информации полиции, пристрастился за счёт 11-летней школьницы из Северной столицы.



Как стало известно «Фонтанке» 8 июля, встреча полицейских и извращенца произошла накануне. Жаркую переписку развратник инициировал зимой 2019 года, буквально перед своим днём рождения. По материалам проверки, в социальных сетях и мессенджере он вёл себя распущенно, выпрашивал обнажённые снимки ребёнка, а затем, получив желаемое, устраивал шантаж, требуя большего и угрожая в случае неповиновения разослать имеющийся «компромат» по знакомым девочки.

