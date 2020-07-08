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08.07.2020 13:33
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Спешащего байкера спешили на Марата. Его полет через капот попал на видео

Участником жесткого столкновения стал мотоциклист в Центральном районе Петербурга. Автомобилист не ожидал встретить на рельсах что-то, кроме трамвая.

Как стало известно «Фонтанке», днем 8 июля на углу Марата и Социалистической улицы легковой автомобиль совершал левый поворот. Попутно по трамвайным путям на высокой скорости двигался мотоциклист. Вероятно, для водителя машины несущийся байк остался незамеченным. Столкновение попало на видео.

«Фонтанка.ру»

Мотоциклист перелетел через капот автомобиля и ударился головой об асфальт. Его спас шлем.

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Комментарии (12)

sektor7
Солярис это диагноз
goodbody
Этих клоунов на мотоциклах надо просто запретить только за один рев двигателя по вечерам на улицах, а то как они на скорости выскакивают перед машиной неожиданно каждый водитель знает ! Нынешние мотоциклисты помешаны на скорости и реве, больные люди, которых сразу на учёт в ПНД с покупкой мотоцикла. Сами постоянно бьются др.подставляют
Chinalove
Видео красивое, не поспоришь!
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