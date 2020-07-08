Спешащего байкера спешили на Марата. Его полет через капот попал на видео
Участником жесткого столкновения стал мотоциклист в Центральном районе Петербурга. Автомобилист не ожидал встретить на рельсах что-то, кроме трамвая.
Как стало известно «Фонтанке», днем 8 июля на углу Марата и Социалистической улицы легковой автомобиль совершал левый поворот. Попутно по трамвайным путям на высокой скорости двигался мотоциклист. Вероятно, для водителя машины несущийся байк остался незамеченным. Столкновение попало на видео.
«Фонтанка.ру»
Мотоциклист перелетел через капот автомобиля и ударился головой об асфальт. Его спас шлем.