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08.07.2020 13:12
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РЖД возвращает в расписание более 160 поездов дальнего следования — в том числе «Сапсаны», «Стрижи» и «Ласточки»

РЖД продолжает возвращать в расписание поезда дальнего следования, объясняя это «стабильным ростом спроса пассажиров на поездки». Как сообщается 8 июля на сайте холдинга, в ближайшее время рейсы возобновят более 160 поездов, в том числе все скоростные («Сапсан», «Стриж» и «Ласточка»).

«На данном этапе восстановления графика движения планируется курсирование более 350 пар пассажирских поездов холдинга «РЖД» (включая круглогодичные и сезонные поезда), или 2/3 от объемов, предусмотренных графиком движения поездов дальнего следования на 2020 год», — сообщается в релизе РЖД.

Подробнее изучить график возобновления движения поездов можно на официальном сайте холдинга, в специальном разделе.

В РЖД подчеркнули, что сейчас каждый день пассажиры покупают около 220 тыс. билетов на поездки летом и в сентябре — это вдвое превышает продажи в мае. Более 60 % приходится на электронные проездные документы.

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