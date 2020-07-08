РЖД возвращает в расписание более 160 поездов дальнего следования — в том числе «Сапсаны», «Стрижи» и «Ласточки»
РЖД продолжает возвращать в расписание поезда дальнего следования, объясняя это «стабильным ростом спроса пассажиров на поездки». Как сообщается 8 июля на сайте холдинга, в ближайшее время рейсы возобновят более 160 поездов, в том числе все скоростные («Сапсан», «Стриж» и «Ласточка»).
«На данном этапе восстановления графика движения планируется курсирование более 350 пар пассажирских поездов холдинга «РЖД» (включая круглогодичные и сезонные поезда), или 2/3 от объемов, предусмотренных графиком движения поездов дальнего следования на 2020 год», — сообщается в релизе РЖД.
Подробнее изучить график возобновления движения поездов можно на официальном сайте холдинга, в специальном разделе.
В РЖД подчеркнули, что сейчас каждый день пассажиры покупают около 220 тыс. билетов на поездки летом и в сентябре — это вдвое превышает продажи в мае. Более