РЖД возвращает в расписание более 160 поездов дальнего следования — в том числе «Сапсаны», «Стрижи» и «Ласточки»

РЖД продолжает возвращать в расписание поезда дальнего следования, объясняя это «стабильным ростом спроса пассажиров на поездки». Как сообщается 8 июля на сайте холдинга, в ближайшее время рейсы возобновят более 160 поездов, в том числе все скоростные («Сапсан», «Стриж» и «Ласточка»).



«На данном этапе восстановления графика движения планируется курсирование более 350 пар пассажирских поездов холдинга «РЖД» (включая круглогодичные и сезонные поезда), или 2/3 от объемов, предусмотренных графиком движения поездов дальнего следования на 2020 год», — сообщается в релизе РЖД.

