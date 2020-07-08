«У собак было больше прав, чем у моих соседей». Глава СПЧ сравнил коронавирусные ограничения в Москве с домашним арестом
Ограничительные меры, введённые в Москве для предотвращения распространения коронавируса, оказались жёстче, чем домашний арест. Об этом заявил глава президентского совета по правам человека Валерий Фадеев в интервью «Коммерсанту», опубликованном 8 июля.
«Можно было гулять с собакой, но нельзя было гулять пожилым людям: у собак было больше прав, чем у моих соседей. Введение ограничений нужно доработать, чтобы в следующий раз, если они будут, решения принимались в интересах граждан», — заявил Фадеев.
Приложение «Соцмониторинг», разработанное правительством Москвы для отслеживания местонахождения больных COVID-19, Фадеев посчитал недоработанным. «Даже если мы говорим об
Из-за некорректной работы приложения штраф за нарушение режима самоизоляции, например, получила москвичка, прикованная к постели. После того, как история срезонировала в СМИ, наказание отменили.
Валерий Фадеев также раскритиковал введённые в Петербурге ограничения при захоронении жертв пандемии.