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08.07.2020 12:39
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«У собак было больше прав, чем у моих соседей». Глава СПЧ сравнил коронавирусные ограничения в Москве с домашним арестом

Ограничительные меры, введённые в Москве для предотвращения распространения коронавируса, оказались жёстче, чем домашний арест. Об этом заявил глава президентского совета по правам человека Валерий Фадеев в интервью «Коммерсанту», опубликованном 8 июля.

«Можно было гулять с собакой, но нельзя было гулять пожилым людям: у собак было больше прав, чем у моих соседей. Введение ограничений нужно доработать, чтобы в следующий раз, если они будут, решения принимались в интересах граждан», — заявил Фадеев.

Приложение «Соцмониторинг», разработанное правительством Москвы для отслеживания местонахождения больных COVID-19, Фадеев посчитал недоработанным. «Даже если мы говорим об 1 % сбоев, который, по мнению технарей, незначителен, этого уже достаточно для отмены всех штрафов, которые люди, не нарушившие ничего, получили. Если бы 1 % сбоев был в ракетных силах, все давно погибли бы в ядерной войне. Сейчас оштрафованные москвичи подают в суд, который почти всегда отказывает в аннулировании штрафа,— видимо, аргументы региональной власти более убедительны. Я настаиваю на отмене штрафов, но мое предложение не принимается», — отметил он.

Из-за некорректной работы приложения штраф за нарушение режима самоизоляции, например, получила москвичка, прикованная к постели. После того, как история срезонировала в СМИ, наказание отменили.

Валерий Фадеев также раскритиковал введённые в Петербурге ограничения при захоронении жертв пандемии.

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Комментарии (9)

Павел Михайлов
А где был этот Фадеев 2 месяца назад? Прятался под своё тёплое кресло?
Vahmistroff
Вместо реальных дел соплежуйство одно: "У собак было больше прав...", "...чтобы в следующий раз...", "...в интересах граждан...", "...мое предложение не принимается..." -- и это говорит глава президентского совета по правам человека! Смешно!
Слова реального главы по правам должны быть другими: "Мною были обнаружены нарушения прав граждан, в настоящее время все граждане в правах восстановлены, им выплачены компенсации за причиненный вред, виновные в злоупотреблениях чиновники сняты со своих постов, в рамках инициированных прокуратурой по моему представлению дел, решается вопрос об уголовной ответственности указанных чиновников."
Урус-Баши
Вовремя заявил. После нападок на Собянина сверху и снизу, такое заявление можно рассматривать, как выражение преданности и демонстрация любви к демократии одновременно. Одной фразой совместил несовместимое.
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