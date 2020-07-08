«Лает, кусает и из дома не выпускает». Кинологи предупреждают о нервных срывах у животных после карантина

«Фонтанка» продолжает писать об участниках проекта «Покупай у своих» — фирмах, которые и в разгар эпидемии, и сейчас продолжают работать, предлагая читателям скидки по промокоду FONTANKA.

«Собака воспитана — счастливы все!» — это девиз организации, появившейся на карте «Покупай у своих» в начале апреля. Самоизоляция тогда еще только началась, а кинологи уже предвидели проблемы, которые могут возникнуть у многих собаковладельцев после окончания карантина. Животное, как и человек, быстро привыкает к хорошему. Когда на смену домашнему режиму приходят трудовые будни, даже у самого воспитанного питомца, лишенного круглосуточного общения с хозяином, может «снести крышу».

«Конечно, наш клуб тоже закрылся на карантин, как было велено, с 28 марта. После первой недели стало ясно, что ждать придется долго и надо что-то делать. Придумали онлайн консультации по проблемам поведения собак за символическую плату — просто для того, чтобы не потерять связь с клиентами и помогать в силу своих возможностей, — вспоминает Татьяна Красовская, президент клуба. — Ведь у собак жизнь не слишком изменилась, и все идет своим чередом — развитие и взросление щенков, их самообучение и проблемы, с этим связанные. Животные учатся ежеминутно, наблюдая за нами и окружающей обстановкой гораздо внимательнее, чем мы за ними. Параллельно начали разрабатывать онлайн курс по начальному послушанию и основам дрессировки; сейчас он проходит тестирование в бесплатной группе». Организации повезло с арендодателем, который на период карантина согласился на отсрочку половины арендной платы, а вот поддержку от государства получить не удалось. «Варианты с кредитами, неважно, по каким ставкам, мы никогда не рассматривали — не тот у нас бизнес, чтобы кредиты брать. Но это значит, что и долгов у нас нет перед сторонними организациями, — рассуждает Татьяна. — Деятельности нашей (курсы воспитания собак) нет ни в каких реестрах, и ориентировалась я на услуги физическим лицам. Вот когда разрешили наконец открыться парикмахерским — мы тоже возобновили работу. И сразу пришли люди, набрались группы».