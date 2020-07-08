«Лает, кусает и из дома не выпускает». Кинологи предупреждают о нервных срывах у животных после карантина
«Фонтанка» продолжает писать об участниках проекта «Покупай у своих» — фирмах, которые и в разгар эпидемии, и сейчас продолжают работать, предлагая читателям скидки по промокоду FONTANKA.
«Собака воспитана — счастливы все!» — это девиз организации, появившейся на карте «Покупай у своих» в начале апреля. Самоизоляция тогда еще только началась, а кинологи уже предвидели проблемы, которые могут возникнуть у многих собаковладельцев после окончания карантина. Животное, как и человек, быстро привыкает к хорошему. Когда на смену домашнему режиму приходят трудовые будни, даже у самого воспитанного питомца, лишенного круглосуточного общения с хозяином, может «снести крышу».
«Конечно, наш клуб тоже закрылся на карантин, как было велено, с 28 марта. После первой недели стало ясно, что ждать придется долго и надо что-то делать. Придумали онлайн консультации по проблемам поведения собак за символическую плату — просто для того, чтобы не потерять связь с клиентами и помогать в силу своих возможностей, — вспоминает Татьяна Красовская, президент клуба. — Ведь у собак жизнь не слишком изменилась, и все идет своим чередом — развитие и взросление щенков, их самообучение и проблемы, с этим связанные. Животные учатся ежеминутно, наблюдая за нами и окружающей обстановкой гораздо внимательнее, чем мы за ними. Параллельно начали разрабатывать онлайн курс по начальному послушанию и основам дрессировки; сейчас он проходит тестирование в бесплатной группе».
Организации повезло с арендодателем, который на период карантина согласился на отсрочку половины арендной платы, а вот поддержку от государства получить не удалось.
«Варианты с кредитами, неважно, по каким ставкам, мы никогда не рассматривали — не тот у нас бизнес, чтобы кредиты брать. Но это значит, что и долгов у нас нет перед сторонними организациями, — рассуждает Татьяна. — Деятельности нашей (курсы воспитания собак) нет ни в каких реестрах, и ориентировалась я на услуги физическим лицам. Вот когда разрешили наконец открыться парикмахерским — мы тоже возобновили работу. И сразу пришли люди, набрались группы».
Из-за коронавируса у клуба стало гораздо меньше денег и общения: «Конечно, сложновато в финансовом смысле, но мы надеемся, что сможем восстановить прежний уровень — а миллионерами никогда не были, — говорит президент организации. — До карантина мы очень приветствовали посещение занятий всей семьей — с детьми и даже бабушками. Сейчас, увы, приходится ограничивать количество людей в зале. Тусовок никаких нет — в этом смысле, конечно, страдают репетиции нашего показательного коллектива, но выступать-то пока все равно негде».
По словам Красовской, клуб предпринял все меры карантинной безопасности: не более 5 собак на занятиях с соблюдением дистанции, единственный инструктор в зале, приезжающий только на время тренировок, проветривание и дезинфекция помещения, санитайзеры для рук. «Да и собачники — самый здоровый элемент общества, — утверждает Татьяна. — ибо в любую погоду 2–3 раза на улице гуляют».
«Возобновили мы и другие наши проекты — пешеходные экскурсии по городу для собачников «По Питеру с собакой». В июле состоится очередной дог-трекинг — поход с собаками по Ленинградской области, в августе планируются веселые соревнования «Кронштадтские зажигалки», — делится Красовская. — Конечно, всё с соблюдением всех норм и правил (ограничение количества, дистанция, СИЗ) и при отслеживании эпидемиологической ситуации».