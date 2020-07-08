Киношный побег из Японии бизнесмена Карлоса Гона обошелся ему в 862 тыс. долларов. Американский суд нашел получателя средств
Бывший глава автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон мог двумя траншами заплатить за свой побег компании американца Питера Тейлора.
«Во вторник в федеральном суде штата Массачусетс были продемонстрированы переводы в размере 540 тысяч долларов и 322,5 тысячи долларов в октябре прошлого года. Со счета в Париже деньги ушли в Promote Fox LLC, компанию, управляемую Питером Тейлором и его братом», — сообщает 8 июля Reuters со ссылкой на материалы дела из американского суда.
Тейлора уже задержали в США по подозрению в организации побега Гона. Его может ждать экстрадиция в Японию. Сейчас он находится в исправительном центре Норфолк в Массачусетсе, где ранее у 36 человек нашли коронавирус. На этом основании адвокаты просили выпустить его под залог, однако суд встал на сторону обвинения и не изменил меру пресечения.
Карлоса Гона, который 17 лет руководил автомобильным альянсом и компанией Nissan, в 2018 году в Японии обвинили в сокрытии доходов почти на 80 миллионов долларов, а также в списании личных трат на компанию Nissan. Его посадили под домашний арест и держали под круглосуточным наблюдением, однако бизнесмену удалось уехать из Японии. Он вышел из дома в Токио, сел на поезд до Осаки, а оттуда на арендованном самолете турецкой авиакомпании перелетел в Стамбул. Из Стамбула уже на другом частном рейсе он прибыл в родной для него Ливан. Ливанские власти утверждают, что Гон легально въехал в страну, несмотря на то, что, по сведениям прессы, все три паспорта (бизнесмен является гражданином Бразилии, Франции и Ливана) были у него изъяты японскими правоохранителями. По некоторым данным, Гон воспользовался для побега большим ящиком из-под музыкального оборудования, хотя сам бизнесмен это отрицает. Тем не менее история уже заинтересовала голливудских продюсеров.
Арест и обвинения Гон называет результатом «заговора» между частью руководства японской компании и правоохранительными органами этой страны.