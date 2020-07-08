Киношный побег из Японии бизнесмена Карлоса Гона обошелся ему в 862 тыс. долларов. Американский суд нашел получателя средств

Бывший глава автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон мог двумя траншами заплатить за свой побег компании американца Питера Тейлора.



«Во вторник в федеральном суде штата Массачусетс были продемонстрированы переводы в размере 540 тысяч долларов и 322,5 тысячи долларов в октябре прошлого года. Со счета в Париже деньги ушли в Promote Fox LLC, компанию, управляемую Питером Тейлором и его братом», — сообщает 8 июля Reuters со ссылкой на материалы дела из американского суда.



Тейлора уже задержали в США по подозрению в организации побега Гона. Его может ждать экстрадиция в Японию. Сейчас он находится в исправительном центре Норфолк в Массачусетсе, где ранее у 36 человек нашли коронавирус. На этом основании адвокаты просили выпустить его под залог, однако суд встал на сторону обвинения и не изменил меру пресечения.

