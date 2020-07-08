В ГК «ПСК» ответили на самые частые вопросы о льготной ипотеке

Есть ли ограничения по стоимости жилья?



Ограничений по стоимости нет, но есть ограничения по размеру кредита. Программа действует во всех категориях: от комфорт-класса в спальных районах до бизнес-класса в центре Петербурга.



С 29 июня максимальный размер займа по льготной программе вырос с 8 до 12 млн руб. в Петербурге и Ленобласти. Иными словами, по сниженной процентной ставке теперь можно взять ипотеку на большую сумму. А значит — пересмотреть выбор в пользу более просторной квартиры или же расположенной в более престижной локации.



Как подтверждение тому — льготная ипотека действует в двух строящихся ЖК бизнес-класса: Nobelius в исторической части Выборгского района и «Новый Невский» рядом с Невским проспектом.



Какой первоначальный взнос?



У большинства банков — от 20% от стоимости квартиры. Однако банки часто играют на опережение и сами предлагают более привлекательные условия. Так, недавно ВТБ, ПСБ и Сбербанк снизили размер первоначального взноса до 15%*. Все три банка являются партнёрами ГК «ПСК».



Например, трехкомнатная квартира в ЖК «Славянка» площадью 68,3 кв. м стоит от 5,1 млн руб. Первый взнос по льготной ипотеке в размере 15% составит от 765 тыс. руб.



Можно ли использовать материнский капитал?



Да, маткапитал можно использовать как первоначальный взнос, включая доплаты за второго ребёнка и далее, если такие были начислены.



Я могу воспользоваться льготной ипотекой только один раз?



Ограничений нет — ни по количеству кредитов, ни по числу приобретаемых квартир. Всё зависит от возможностей покупателя. Если заёмщик подтвердит банку свою финансовую состоятельность, то нет препятствий к тому, чтобы купить несколько квартир с использованием льготной ипотеки.



Стоит помнить, что правительство готово субсидировать только 240 тыс. заявок, а в банки уже поступило 170 тыс. заявок. Не исключено, что лимит может быть исчерпан до официальной даты окончания программы 1 ноября.



Информация о льготной ипотеке в строящихся и сданных домах ГК «ПСК» — по телефону (812) 640–38–38 и в офисах продаж.



*По программе «Господдержка 2020» от ВТБ ставка составляет от 6,5% при оформлении комплексного страхования, срок кредитования — до 30 лет, первоначальный взнос — от 15%. Сумма кредита для объектов, расположенных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, составляет от 500 тыс рублей до 12 млн рублей. Срок заключения кредитного договора до 01.11.2020. Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.vtb.ru/ ПАО Банк ВТБ лицензия Центрального банка № 1000 от 08.07.2015г.



Первоначальный взнос по программе кредитования «Госпрограмма 2020» от Промсвязьбанк — от 15%; срок кредитования — от 3 до 25 лет; сумма кредита — от 500 тыс. рублей до 12 млн рублей (для объектов, расположенных в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области), а заключить договор необходимо до 1 ноября 2020 года. Минимальная ставка от 5,85% применяется при оформлении комплексного страхования. Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.psbank.ru ПAO «Промсвязьбанк» Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014г.



По программе «Господдержка 2020» от Сбербанка базовая ставка составляет от 6,4% при оформлении комплексного страхования, срок кредитования — до 20 лет, первоначальный взнос — от 15%. Сумма кредита для объектов, расположенных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, составляет от 300 тыс рублей до 12 млн рублей. Срок заключения кредитного договора до 01.11.2020. ПАО «Сбербанк» лицензия Центрального банка №1481 от 11.08.2015г. Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.sberbank.ru/



Справка о компании «ПСК»



ЖК «Славянка» — застройщик ООО «СУ-235», проектная декларация на сайте http://slavyanka.house



ЖК Нобелиус — застройщик ООО «Виктория», проектная декларация на сайте http://nobelius.house/documents/



ЖК «Новый Невский» — застройщик ООО «Тележная 32», проектная декларация на сайте https://newnevsky.ru/documents/

