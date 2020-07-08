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В ГК «ПСК» ответили на самые частые вопросы о льготной ипотеке
Число выданных ипотечных кредитов в мае выросло на 21% в сравнении с маем прошлого года. При этом 95% кредитов оформлены по льготной ипотеке (по данным ДОМ.РФ). Специалисты ГК «ПСК» ответили на самые популярные вопросы покупателей по льготной ипотеке.
Есть ли ограничения по стоимости жилья?
Ограничений по стоимости нет, но есть ограничения по размеру кредита. Программа действует во всех категориях: от комфорт-класса в спальных районах до бизнес-класса в центре Петербурга.
С 29 июня максимальный размер займа по льготной программе вырос с 8 до 12 млн руб. в Петербурге и Ленобласти. Иными словами, по сниженной процентной ставке теперь можно взять ипотеку на большую сумму. А значит — пересмотреть выбор в пользу более просторной квартиры или же расположенной в более престижной локации.
Как подтверждение тому — льготная ипотека действует в двух строящихся ЖК бизнес-класса: Nobelius в исторической части Выборгского района и «Новый Невский» рядом с Невским проспектом.
Какой первоначальный взнос?
У большинства банков — от 20% от стоимости квартиры. Однако банки часто играют на опережение и сами предлагают более привлекательные условия. Так, недавно ВТБ, ПСБ и Сбербанк снизили размер первоначального взноса до 15%*. Все три банка являются партнёрами ГК «ПСК».
Например, трехкомнатная квартира в ЖК «Славянка» площадью 68,3 кв. м стоит от 5,1 млн руб. Первый взнос по льготной ипотеке в размере 15% составит от 765 тыс. руб.
Можно ли использовать материнский капитал?
Да, маткапитал можно использовать как первоначальный взнос, включая доплаты за второго ребёнка и далее, если такие были начислены.
Я могу воспользоваться льготной ипотекой только один раз?
Ограничений нет — ни по количеству кредитов, ни по числу приобретаемых квартир. Всё зависит от возможностей покупателя. Если заёмщик подтвердит банку свою финансовую состоятельность, то нет препятствий к тому, чтобы купить несколько квартир с использованием льготной ипотеки.
Стоит помнить, что правительство готово субсидировать только 240 тыс. заявок, а в банки уже поступило 170 тыс. заявок. Не исключено, что лимит может быть исчерпан до официальной даты окончания программы 1 ноября.
Информация о льготной ипотеке в строящихся и сданных домах ГК «ПСК» — по телефону (812) 640–38–38 и в офисах продаж.
*По программе «Господдержка 2020» от ВТБ ставка составляет от 6,5% при оформлении комплексного страхования, срок кредитования — до 30 лет, первоначальный взнос — от 15%. Сумма кредита для объектов, расположенных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, составляет от 500 тыс рублей до 12 млн рублей. Срок заключения кредитного договора до 01.11.2020. Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.vtb.ru/ ПАО Банк ВТБ лицензия Центрального банка № 1000 от 08.07.2015г.
Первоначальный взнос по программе кредитования «Госпрограмма 2020» от Промсвязьбанк — от 15%; срок кредитования — от 3 до 25 лет; сумма кредита — от 500 тыс. рублей до 12 млн рублей (для объектов, расположенных в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области), а заключить договор необходимо до 1 ноября 2020 года. Минимальная ставка от 5,85% применяется при оформлении комплексного страхования. Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.psbank.ru ПAO «Промсвязьбанк» Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014г.
По программе «Господдержка 2020» от Сбербанка базовая ставка составляет от 6,4% при оформлении комплексного страхования, срок кредитования — до 20 лет, первоначальный взнос — от 15%. Сумма кредита для объектов, расположенных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, составляет от 300 тыс рублей до 12 млн рублей. Срок заключения кредитного договора до 01.11.2020. ПАО «Сбербанк» лицензия Центрального банка №1481 от 11.08.2015г. Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.sberbank.ru/
ЖК «Славянка» — застройщик ООО «СУ-235», проектная декларация на сайте http://slavyanka.house
ЖК Нобелиус — застройщик ООО «Виктория», проектная декларация на сайте http://nobelius.house/documents/
ЖК «Новый Невский» — застройщик ООО «Тележная 32», проектная декларация на сайте https://newnevsky.ru/documents/