«Ритуал похорон делает нас людьми, а в ряде регионов этого не понимают». Глава СПЧ раскритиковал требования к захоронениям в Петербурге во время пандемии
Глава президентского совета по правам человека Валерий Фадеев был удивлён строгостью мер, принятых в Петербурге при захоронении умерших от новой коронавирусной инфекции или с подозрением на нее. Об этом он заявил в интервью «Коммерсанту», опубликованном 8 июля.
«Если говорить о региональной власти, лично меня удивило, в частности, в Санкт-Петербурге отношение к похоронам. Это один из важнейших ритуалов, и вдруг оказалось: гробы закрыты, хоронить нельзя, а можно только кремировать. Что, вирус живет в мертвом теле и нельзя даже к обработанному телу — на дистанции пусть — подойти и попрощаться? Ритуал похорон делает нас людьми, а в ряде регионов этого не понимают. Меня это очень возмутило. Нужно убеждать регионы деликатнее относиться к этому ритуалу», — отметил Фадеев.
Сегодня СПЧ опубликует доклад «Уроки пандемии», отдельный раздел в нём будет посвящён вопросам похоронного дела.
Только в конце мая петербургские власти по согласованию с главным санитарным врачом Наталией Башкетовой разрешили хоронить жертв пандемии рядом с родственниками.
С начала пандемии для захоронения граждан с установленным диагнозом COVID-19 в Петербурге выделили два кладбища: Илики и Новое Колпинское. Город был охвачен похоронной неразберихой. Администрация Санкт-Петербурга подтвердила существующий в городе запрет на ритуальные церемонии прощания со всеми умершими — вне зависимости от диагноза — 19 мая. Запрет на прощание с умершим по любой причине содержался в предписании главы регионального Роспотребнадзора, но документ не был опубликован. Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга опубликовал согласованные с Роспотребнадзором правила кремации.