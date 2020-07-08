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08.07.2020 12:17
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«Ритуал похорон делает нас людьми, а в ряде регионов этого не понимают». Глава СПЧ раскритиковал требования к захоронениям в Петербурге во время пандемии

Глава президентского совета по правам человека Валерий Фадеев был удивлён строгостью мер, принятых в Петербурге при захоронении умерших от новой коронавирусной инфекции или с подозрением на нее. Об этом он заявил в интервью «Коммерсанту», опубликованном 8 июля.

«Если говорить о региональной власти, лично меня удивило, в частности, в Санкт-Петербурге отношение к похоронам. Это один из важнейших ритуалов, и вдруг оказалось: гробы закрыты, хоронить нельзя, а можно только кремировать. Что, вирус живет в мертвом теле и нельзя даже к обработанному телу — на дистанции пусть — подойти и попрощаться? Ритуал похорон делает нас людьми, а в ряде регионов этого не понимают. Меня это очень возмутило. Нужно убеждать регионы деликатнее относиться к этому ритуалу», — отметил Фадеев.

Сегодня СПЧ опубликует доклад «Уроки пандемии», отдельный раздел в нём будет посвящён вопросам похоронного дела.

Только в конце мая петербургские власти по согласованию с главным санитарным врачом Наталией Башкетовой разрешили хоронить жертв пандемии рядом с родственниками.

С начала пандемии для захоронения граждан с установленным диагнозом COVID-19 в Петербурге выделили два кладбища: Илики и Новое Колпинское. Город был охвачен похоронной неразберихой. Администрация Санкт-Петербурга подтвердила существующий в городе запрет на ритуальные церемонии прощания со всеми умершими — вне зависимости от диагноза — 19 мая. Запрет на прощание с умершим по любой причине содержался в предписании главы регионального Роспотребнадзора, но документ не был опубликован. Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга опубликовал согласованные с Роспотребнадзором правила кремации.

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Комментарии (13)

Урус-Баши
Лучше бы поинтересовался, сколько стоят похороны. Мэр Нью-Йорка, в свое время - лет 10 назад, добился, что скромные похороны стоили 200$. И это в гробу, а не в мешке. В могилу, а не в общую яму. Как с этим у нас?
ProstoZloy
"Ритуал похорон делает нас людьми" - это выше понимания большей части чиновников. К тому же, часто их деятельность направлена для решения прямо противоположной задачи
hedgehog_
так вот что нас людьми делает! закапывание тушки в землю. и кого это делает человеком? того ктоорый закапывает или того которого закапывают?
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