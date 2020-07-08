«Ритуал похорон делает нас людьми, а в ряде регионов этого не понимают». Глава СПЧ раскритиковал требования к захоронениям в Петербурге во время пандемии

Глава президентского совета по правам человека Валерий Фадеев был удивлён строгостью мер, принятых в Петербурге при захоронении умерших от новой коронавирусной инфекции или с подозрением на нее. Об этом он заявил в интервью «Коммерсанту», опубликованном 8 июля.



«Если говорить о региональной власти, лично меня удивило, в частности, в Санкт-Петербурге отношение к похоронам. Это один из важнейших ритуалов, и вдруг оказалось: гробы закрыты, хоронить нельзя, а можно только кремировать. Что, вирус живет в мертвом теле и нельзя даже к обработанному телу — на дистанции пусть — подойти и попрощаться? Ритуал похорон делает нас людьми, а в ряде регионов этого не понимают. Меня это очень возмутило. Нужно убеждать регионы деликатнее относиться к этому ритуалу», — отметил Фадеев.