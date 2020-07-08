Россия не для оптимистов: число позитивно настроенных бизнесменов сократилось вдвое
Доля оптимистично настроенных бизнесменов в России, которые видят перспективы развития отечественной экономики, за первое полугодие 2020-го сократилась с
При этом, как свидетельствуют результаты исследования аудиторско-консалтинговой компании Grant Thornton, которая опросила 5000 руководителей в 32 странах, в мире по доле бизнесменов-оптимистов Россия занимает четвертое место с конца. Перед ней Япония
Тенденция снижения доли оптимистов есть не только в России, она наблюдается по всему миру. Общая доля бизнесменов-оптимистов в 32 странах, компании из которых участвовали в опросе, снизилась с
Напомним, что в июле Министерство финансов РФ оценило потери российской казны от антикоронавирусных мер более чем в 1 трлн рублей. Основной причиной стало снижение экономической активности.