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08.07.2020 12:09
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Россия не для оптимистов: число позитивно настроенных бизнесменов сократилось вдвое

Доля оптимистично настроенных бизнесменов в России, которые видят перспективы развития отечественной экономики, за первое полугодие 2020-го сократилась с 36 % до 17 %.

При этом, как свидетельствуют результаты исследования аудиторско-консалтинговой компании Grant Thornton, которая опросила 5000 руководителей в 32 странах, в мире по доле бизнесменов-оптимистов Россия занимает четвертое место с конца. Перед ней Япония (6 %), Южная Корея (10 %) и Швеция (13 %), пишет 8 июля Forbes.

Тенденция снижения доли оптимистов есть не только в России, она наблюдается по всему миру. Общая доля бизнесменов-оптимистов в 32 странах, компании из которых участвовали в опросе, снизилась с 59 % до 43 %. Больше всего уверены в экономике своих стран предприниматели из ОАЭ (69 %), Вьетнама и Китая (по 65 %).

Напомним, что в июле Министерство финансов РФ оценило потери российской казны от антикоронавирусных мер более чем в 1 трлн рублей. Основной причиной стало снижение экономической активности.

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Комментарии (13)

Lazy
Как интересно, в Японии, Ю.Корее и Швеции оптимистов ещё меньше, хотя казалось бы.
Mozg
Интересно, где они 17%-то набрали?
261220291
Лол. Очередная иностранная компания отработала грант и нарисовала фейковый опрос. Они бы лучше у себя во дворе посмотрели. А то в СШАшке сейчас наблюдаем такую картину, чего у нас в 90-ые не было.
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