Россия не для оптимистов: число позитивно настроенных бизнесменов сократилось вдвое

Доля оптимистично настроенных бизнесменов в России, которые видят перспективы развития отечественной экономики, за первое полугодие 2020-го сократилась с 36 % до 17 %.



При этом, как свидетельствуют результаты исследования аудиторско-консалтинговой компании Grant Thornton, которая опросила 5000 руководителей в 32 странах, в мире по доле бизнесменов-оптимистов Россия занимает четвертое место с конца. Перед ней Япония (6 %), Южная Корея (10 %) и Швеция (13 %), пишет 8 июля Forbes.

