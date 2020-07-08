Кокорин сможет сегодня отомстить «Зениту». «Сочи» выполнил условие для его выхода на поле
Нападающий футбольного клуба «Сочи» Александр Кокорин получил шанс сыграть против «Зенита» в матче 27-го тура чемпионата Российской премьер-лиги. Как сообщает 8 июля «Р-Спорт» со ссылкой на генерального директора петербургской команды Александра Медведева, сочинцы выполнили условие для участия форварда в сегодняшней игре.
«Кокорин сможет сыграть в сегодняшнем матче, а Мостовой — нет. По Андрею условия аренды, по которым он мог бы сыграть, не выполнены», — подчеркнул Медведев.
Напомним, что «Сочи» арендовал у «Зенита» Кокорина зимой до окончания сезона. При этом футболист до последнего не хотел переходить в новую команду. В итоге сторонам все-таки удалось договориться не без вмешательства в процесс владельца «Сочи» Бориса Ротенберга. Тем не менее футболист после этой истории неоднократно говорил об обиде на руководство «Зенита».
По договору, Александр мог сыграть против петербуржцев только при условии дополнительной выплаты в размере 500 тысяч евро.
Матч «Зенит» — «Сочи» состоится сегодня, 8 июля, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 18:00. После завершения игры «Зениту» вручат чемпионский кубок.