Кокорин сможет сегодня отомстить «Зениту». «Сочи» выполнил условие для его выхода на поле

Нападающий футбольного клуба «Сочи» Александр Кокорин получил шанс сыграть против «Зенита» в матче 27-го тура чемпионата Российской премьер-лиги. Как сообщает 8 июля «Р-Спорт» со ссылкой на генерального директора петербургской команды Александра Медведева, сочинцы выполнили условие для участия форварда в сегодняшней игре.



«Кокорин сможет сыграть в сегодняшнем матче, а Мостовой — нет. По Андрею условия аренды, по которым он мог бы сыграть, не выполнены», — подчеркнул Медведев.



Напомним, что «Сочи» арендовал у «Зенита» Кокорина зимой до окончания сезона. При этом футболист до последнего не хотел переходить в новую команду. В итоге сторонам все-таки удалось договориться не без вмешательства в процесс владельца «Сочи» Бориса Ротенберга. Тем не менее футболист после этой истории неоднократно говорил об обиде на руководство «Зенита».

