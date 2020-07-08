Центр «Э» задержал удалых школьников. Свои «подвиги» с пистолетом на Энгельса они снимали на видео
Шесть человек задержали оперативники Центра «Э» после хулиганской беготни в Выборгском районе Петербурга в конце июня. Почти все они школьного возраста и остались свидетелями.
Как стало известно «Фонтанке» 8 июля, самому младшему из тех, кому накануне пришлось общаться с полицией, еще не исполнилось 15, старший уже справил 19-й день рождения и он единственный, кто в полной мере может отвечать за уголовно наказуемые поступки. Из пятерых в школе учатся только двое, остальные ничем, кроме приставания к прохожим, не заняты.
По версии следствия, а уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве, набедокурили они вечером 24 июня у дома 132 по проспекту Энгельса. Стреляли из пневматического оружия и ракетниц, распылили газовый баллончик в лицо прохожему. В конечном счете всех отпустили — несовершеннолетних как свидетелей, старшего с подпиской о невыезде. Во время обысков в квартирах юношей изъяли аэрозольный баллон «Факел-2», пластиковый патрон от пускового устройства «сигнал охотника», аэрозольный пистолет «Пионер».
«Фонтанка.ру»
После возбуждения уголовного дела были просмотрены записи с камер видеонаблюдения, запечатлен был и момент выстрела. Попал в кадр и юноша с выкрашенными в розово-красный волосами, по таким приметам подростка искали и раньше, после стрельбы в ветеринарного врача на Светлановском проспекте 19 июня.
После задержания «подвиги» молодых людей можно было увидеть от первого лица — действо они снимали на смартфон.
«Фонтанка.ру»