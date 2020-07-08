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08.07.2020 12:12
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Центр «Э» задержал удалых школьников. Свои «подвиги» с пистолетом на Энгельса они снимали на видео

Шесть человек задержали оперативники Центра «Э» после хулиганской беготни в Выборгском районе Петербурга в конце июня. Почти все они школьного возраста и остались свидетелями.

Как стало известно «Фонтанке» 8 июля, самому младшему из тех, кому накануне пришлось общаться с полицией, еще не исполнилось 15, старший уже справил 19-й день рождения и он единственный, кто в полной мере может отвечать за уголовно наказуемые поступки. Из пятерых в школе учатся только двое, остальные ничем, кроме приставания к прохожим, не заняты.

По версии следствия, а уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве, набедокурили они вечером 24 июня у дома 132 по проспекту Энгельса. Стреляли из пневматического оружия и ракетниц, распылили газовый баллончик в лицо прохожему. В конечном счете всех отпустили — несовершеннолетних как свидетелей, старшего с подпиской о невыезде. Во время обысков в квартирах юношей изъяли аэрозольный баллон «Факел-2», пластиковый патрон от пускового устройства «сигнал охотника», аэрозольный пистолет «Пионер».

«Фонтанка.ру»

После возбуждения уголовного дела были просмотрены записи с камер видеонаблюдения, запечатлен был и момент выстрела. Попал в кадр и юноша с выкрашенными в розово-красный волосами, по таким приметам подростка искали и раньше, после стрельбы в ветеринарного врача на Светлановском проспекте 19 июня.

После задержания «подвиги» молодых людей можно было увидеть от первого лица — действо они снимали на смартфон.

«Фонтанка.ру»

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (15)

Анна Гаврилова
ЭЭЭЭ народ. Я не поняла почему это они не подлежат привлечению к уголовной ответственности????? с 14 лет статья такая 213 УК РФ, часть 2 все идут . раньше так квалифицировали органы подобные действия. законы то у нас есть и они работают когда надо. Стаканчиком кинешь не в того и сразу срок. А тут прямиком действия по 213 ч. 2 и якобы их привлечь нельзя. Не смешите мои тапки!!!!!!
dedmoroz_5e4d8827384c2
всё сверху и от безделия: спорт школы закрыты, пионерлагеря закрыты, стадионы закрыты, парки закрыты, даже в турпоход в лес не сходить в дождь, обложили флажками со всех сторон, ни вздохнуть , ни пэрнуть ... кого воспитывать-наказывать? того, кто вакцину заблаговременно не сделал, и кто по команде не доложил, что надо делать))
261237781
Давно пора понизить уголовный возраст. Депутаты пора наказывать малолеток они хуже взрослых
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