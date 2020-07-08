Шесть человек задержали оперативники Центра «Э» после хулиганской беготни в Выборгском районе Петербурга в конце июня. Почти все они школьного возраста и остались свидетелями.



Как стало известно «Фонтанке» 8 июля, самому младшему из тех, кому накануне пришлось общаться с полицией, еще не исполнилось 15, старший уже справил 19-й день рождения и он единственный, кто в полной мере может отвечать за уголовно наказуемые поступки. Из пятерых в школе учатся только двое, остальные ничем, кроме приставания к прохожим, не заняты.

