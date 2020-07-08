Петербургские депутаты правят закон об охранных зонах памятников. Они уточняют, что в них можно строить

В Петербурге уточняют закон о границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия. Их станет больше, а правила поведения на «стыках» — понятнее. В первом чтении соответствующий законопроект Заксобрание Петербурга 8 июля поддержало 46 голосами за.



В законе появится ряд новых территорий зон охраны, в частности в Невском, Выборгском и Курортном районах города.



Кроме того, вводится понятие «смежного уличного фронта». Он проходит по границам двух зон охраны в случае, если их разделяет улица или река. В действующей редакции режим более «строгой» зоны распространяется и на противоположную сторону, и такие ситуации вызывали разночтения. В новой редакции прописано, что сохранность уличного фронта не зависит от строгости зоны.

