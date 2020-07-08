Петербургские депутаты правят закон об охранных зонах памятников. Они уточняют, что в них можно строить
В Петербурге уточняют закон о границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия. Их станет больше, а правила поведения на «стыках» — понятнее. В первом чтении соответствующий законопроект Заксобрание Петербурга 8 июля поддержало 46 голосами за.
В законе появится ряд новых территорий зон охраны, в частности в Невском, Выборгском и Курортном районах города.
Кроме того, вводится понятие «смежного уличного фронта». Он проходит по границам двух зон охраны в случае, если их разделяет улица или река. В действующей редакции режим более «строгой» зоны распространяется и на противоположную сторону, и такие ситуации вызывали разночтения. В новой редакции прописано, что сохранность уличного фронта не зависит от строгости зоны.
Также закон прописывает предельную высоту шпилей, башенок, куполов. Высоту здания на соответствие режиму будут считать по высшей точке вертикальной плоскости фасада — это ограничит застройщиков в возведении мансард.
«В рамках подготовки проекта закона проанализирована методология расчетов возможных убытков. В соответствии с выводами размер стоимости возможных убытков должен определяться, исходя из обстоятельств конкретного рассматриваемого случая с учетом индивидуальных характеристик территории. Также согласно исследованию, в связи с установлением новых зон охраны объектов культурного наследия, предусмотренных проектом закона, убытков не последует», — говорится в пояснительной записке к документу.