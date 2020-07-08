Тарифы будут расти. Эксперты прогнозируют увеличение стоимости мобильной связи до конца года
Стоимость мобильной связи в России выросла на 8% с начала 2020 года. Во втором полугодии тарифы могут увеличиться на 14%, пишет «КоммерсантЪ» 8 июля со ссылкой на исследование Content Review.
За первые 6 месяцев 2020 года средняя стоимость минимального пакетного тарифа выросла с 270 руб. до 291 руб. в месяц. По данным издания, наибольшее увеличение стоимости показала компания Tele2 — минимальные тарифы оператора выросли на 13%.
Как отметил руководитель Content Review Сергей Половников, другие операторы «большой четверки» повышали стоимость связи постепенно — увеличивали цены на некоторые тарифы до введения ограничительных мер. Tele2, напротив, повышал цены в апреле и мае не только на текущие, но и на архивные тарифы.
«Рост номинальной заработной платы на 5,6% фактически компенсировал увеличение тарифов на связь, но уже во втором полугодии следует ожидать как минимум стагнации доходов населения и в то же время дальнейшего повышения тарифов на связь в среднем на 14%», — подчеркнул Сергей Половников.
По словам гендиректора Tele2 Сергея Эмдина, изменения цен коснулись только 5% архивных тарифов — на них с 2018 года не менялась абонентская плата. Он отмечал, что рост стоимости мобильной связи не превышал 50 рублей и в большинстве случаев составил не более 6% от среднего чека абонента. Однако в ФАС указали, что тарифы оператора выросли на 10%.
Увеличение стоимости мобильной связи может быть связано с большими потерями от режима самоизоляции, считают эксперты Content Review. С начала марта операторы лишились около 30 млрд рублей. Из них 40% пришлось на компенсацию выручки от закрытия розничных магазинов, а 30% — от роуминга.
Как ранее писала «Фонтанка», по мнению топ-менеджеров телекоммуникационных компаний, на рост тарифов может повлиять ухудшение экономической ситуации, рост курса валют и рост арендных платежей. Кроме того, из-за пандемии операторы уже потеряли значительную часть заказчиков из числа компаний малого и среднего бизнеса, которые отказались продлевать контракты.