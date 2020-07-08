Тарифы будут расти. Эксперты прогнозируют увеличение стоимости мобильной связи до конца года

Стоимость мобильной связи в России выросла на 8% с начала 2020 года. Во втором полугодии тарифы могут увеличиться на 14%, пишет «КоммерсантЪ» 8 июля со ссылкой на исследование Content Review.



За первые 6 месяцев 2020 года средняя стоимость минимального пакетного тарифа выросла с 270 руб. до 291 руб. в месяц. По данным издания, наибольшее увеличение стоимости показала компания Tele2 — минимальные тарифы оператора выросли на 13%.



Как отметил руководитель Content Review Сергей Половников, другие операторы «большой четверки» повышали стоимость связи постепенно — увеличивали цены на некоторые тарифы до введения ограничительных мер. Tele2, напротив, повышал цены в апреле и мае не только на текущие, но и на архивные тарифы.

