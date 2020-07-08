Сразу два каршеринговых автомобиля одного и того же сервиса попали в ДТП утром 8 июля в Петербурге. Очевидцы в соцсетях не преминули пошутить про утро, начатое не с кофе.



Как сообщил в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Алексей, на пересечении набережной Обводного канала и Старо-Петергофского проспекта автомобиль Renault Kaptur каршерингового сервиса «Яндекс.Драйв» «каким-то образом оказался на встречке». «Не образом, а «Жигулём», которого он не пропустил», — отметил в комментариях участник группы Илья. Вторым участником ДТП, судя по фото, стала «Лада».