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08.07.2020 11:39
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Водители каршерингов в Петербурге устроили два ДТП за утро. Один перевернулся прямо у кафе

Сразу два каршеринговых автомобиля одного и того же сервиса попали в ДТП утром 8 июля в Петербурге. Очевидцы в соцсетях не преминули пошутить про утро, начатое не с кофе.

Как сообщил в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Алексей, на пересечении набережной Обводного канала и Старо-Петергофского проспекта автомобиль Renault Kaptur каршерингового сервиса «Яндекс.Драйв» «каким-то образом оказался на встречке». «Не образом, а «Жигулём», которого он не пропустил», — отметил в комментариях участник группы Илья. Вторым участником ДТП, судя по фото, стала «Лада».

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Несколько часов спустя еще один автомобиль с наклейками «Яндекс.Драйв» попал в ДТП на проспекте Культуры, сообщили очевидцы в группе. Машина перевернулась на крышу на выезде из KFC. О пострадавших не сообщается.

Момент ДТП попал на камеру видеонаблюдения. На записи видно, что каршеринговый кроссовер налетел на разделительный тротуар и установленный на нем дорожный знак, после чего боком перевернулся через крышу, почти встал на колеса на тротуар у кафе, но все-таки упал обратно и остался лежать на крыше на проезжей части.

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