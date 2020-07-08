Подпольное казино в доме рядом со станцией метро Петербурга «Василеостровская» проработало неделю, но адрес полиции и прокуратуре знаком давно. Организаторы о конспирации не беспокоились. Как стало известно «Фонтанке» 8 июля, сотрудник районной прокуратуры пришел к любителям азарта накануне, после звонка петербуржца. Тот рассказал, что двери игорного заведения открылись в доме № 34 по Среднему проспекту. Факт сотрудника надзора удивил — в недавнем прошлом автоматы и прочее оттуда уже выносили, а дверь не просто опечатали, а заварили.

Убедиться в том, что это препятствием не стало, сотрудник прокуратуры смог лично и без особых проблем. Он просто открыл дверь, достал смартфон и снял подпольное заведение во всей красе. Присутствующие, а в зале за компьютерами сидели 32 человека, на пожелание доброго вечера никак не отреагировали и, пока в заведение не приехала полиция, головы от мониторов не отвернули.

«Фонтанка.ру»