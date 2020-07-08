Прокурорское пожелание доброго вечера снова закрыло подпольное казино на Васильевском. Любители азарта пробрались сквозь заваренные двери
Подпольное казино в доме рядом со станцией метро Петербурга «Василеостровская» проработало неделю, но адрес полиции и прокуратуре знаком давно. Организаторы о конспирации не беспокоились.
Как стало известно «Фонтанке» 8 июля, сотрудник районной прокуратуры пришел к любителям азарта накануне, после звонка петербуржца. Тот рассказал, что двери игорного заведения открылись в доме
Убедиться в том, что это препятствием не стало, сотрудник прокуратуры смог лично и без особых проблем. Он просто открыл дверь, достал смартфон и снял подпольное заведение во всей красе. Присутствующие, а в зале за компьютерами сидели 32 человека, на пожелание доброго вечера никак не отреагировали и, пока в заведение не приехала полиция, головы от мониторов не отвернули.
«Фонтанка.ру»
Уголовное дело возбудили в тот же день, задержали администратора и ее помощника. Следствие намерено ходатайствовать об их аресте. Отметим, оба утверждают, что они сами себе начальники и организация казино их рук дело. В правдивости этих слов следствие сомневается.
Вопросы есть и к собственнику помещения, но ответ ожидаемый — сдал в аренду, а кому и что они там делают, его не касается.
За полтора года казино в этом помещении закрывают в третий раз.