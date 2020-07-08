Время боярышника. В первом полугодии россияне основательно распробовали спиртовые настойки
С начала января по 28 июня 2020 года в российских аптеках резко стали популярны настойки на основе спирта. Флакончиков продано на
Лидирует по продажам «успокоительная троица» — пустырник, валериана и боярышник. Согласно исследованию аналитиков, продажи этих продуктов выросли на
А вот участники алкогольного рынка связывают рост спроса на настойки с ограничениями на продажу спиртного, которые вводились в некоторых регионах в период ограничений в связи с COVID-19. Такие меры весной вводились в Башкирии, Крыму, Якутии, Ленинградской и Пермской областях.