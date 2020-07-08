FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +17
72.17р81.47р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
08.07.2020 11:15
2
Печать

Время боярышника. В первом полугодии россияне основательно распробовали спиртовые настойки

С начала января по 28 июня 2020 года в российских аптеках резко стали популярны настойки на основе спирта. Флакончиков продано на 8 % больше, чем в прошлом году. И всё это на фоне прошлогоднего падения в 4 %. Об этом 8 июля пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование DSM Group.

Лидирует по продажам «успокоительная троица» — пустырник, валериана и боярышник. Согласно исследованию аналитиков, продажи этих продуктов выросли на 35 % и 40 %, до 327,5 млн и 296,5 млн руб. соответственно. Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк считает, что это признак желания граждан пересесть на народные методы избавления от тревоги, но не исключает рост популярности настроек из-за содержания в них спирта, пригодного для дезинфекции. Так, продажи боярышника увеличились на 28 %, до 158 млн руб., прополиса — на 71 %, до 141,2 млн руб.

А вот участники алкогольного рынка связывают рост спроса на настойки с ограничениями на продажу спиртного, которые вводились в некоторых регионах в период ограничений в связи с COVID-19. Такие меры весной вводились в Башкирии, Крыму, Якутии, Ленинградской и Пермской областях.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

Castor Troy
Достойный напиток среднего класса!
HomerMP
«Единая Россия» очень много сделала достижений: они подняли экономик… экономику, мы стали более лучшие… одеваться, и не было того что щас — это очень большие достижения!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний