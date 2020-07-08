Время боярышника. В первом полугодии россияне основательно распробовали спиртовые настойки

С начала января по 28 июня 2020 года в российских аптеках резко стали популярны настойки на основе спирта. Флакончиков продано на 8 % больше, чем в прошлом году. И всё это на фоне прошлогоднего падения в 4 %. Об этом 8 июля пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование DSM Group.



Лидирует по продажам «успокоительная троица» — пустырник, валериана и боярышник. Согласно исследованию аналитиков, продажи этих продуктов выросли на 35 % и 40 %, до 327,5 млн и 296,5 млн руб. соответственно. Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк считает, что это признак желания граждан пересесть на народные методы избавления от тревоги, но не исключает рост популярности настроек из-за содержания в них спирта, пригодного для дезинфекции. Так, продажи боярышника увеличились на 28 %, до 158 млн руб., прополиса — на 71 %, до 141,2 млн руб.

