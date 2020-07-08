Медведев: Устно новый контракт с Дзюбой согласован

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба подпишет новый контракт с «Зенитом» после окончания сезона. Об этом в среду, 8 июля, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на генерального директора петербургского клуба Александра Медведева.



«Будем обсуждать новые контракты после получения чемпионского кубка. Нужно немного подождать. Но устно с Дзюбой все согласовано», — подчеркнул Медведев.

Напомним, что по окончании этого сезона, заканчивается пятилетний договор с «Зенитом», подписанный в 2015 году. В текущем сезоне РПЛ Дзюба пока идет на первом месте в списке лучших бомбардиров. На его счету 16 голов (семь с пенальти). У ближайшего преследователя Евгения Луценко из «Арсенала» 14 голов.