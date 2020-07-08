Смертность от коронавируса в Петербурге остается на одном уровне. За сутки подтвердили гибель 47 человек

В Петербурге за последние сутки подтвердили смерть от коронавируса еще 47 человек. Об этом 8 июля сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Таким образом, общее количество жертв COVID-19 в Северной столице достигло 1484 человек. Напомним, накануне сообщалось о гибели 48 пациентов с коронавирусом — смертность остается на прежнем уровне.



Всего по России за сутки стало известно о смерти 173 человек с COVID-19. Общее число россиян, лишившихся жизни из-за коронавируса, достигло уже 10 667.