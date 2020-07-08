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08.07.2020 10:40
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Смертность от коронавируса в Петербурге остается на одном уровне. За сутки подтвердили гибель 47 человек

В Петербурге за последние сутки подтвердили смерть от коронавируса еще 47 человек. Об этом 8 июля сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Таким образом, общее количество жертв COVID-19 в Северной столице достигло 1484 человек. Напомним, накануне сообщалось о гибели 48 пациентов с коронавирусом — смертность остается на прежнем уровне.

Всего по России за сутки стало известно о смерти 173 человек с COVID-19. Общее число россиян, лишившихся жизни из-за коронавируса, достигло уже 10 667.

Накануне «Фонтанка» со ссылкой на данные комитета здравоохранения писала, что за последний месяц летальность от COVID-19 в Петербурге превысила 14 процентов. Это превышает показатели федерального оперативного штаба как по России (2,05 %), так и по Москве (3,46 %). В петербургском комздраве считают, что некорректно ориентироваться только на статистику последнего месяца, так как сейчас в нее попадают ушедшие из жизни в мае и апреле.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

gencon
Проще обнулить президента, чем covid.
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