На КАД ночью насмерть сбили пешехода, а в Ленобласти в «перевертыше» погиб подросток
Два смертельных ДТП произошли вечером 7-го и ночью 8-го июля в Петербурге и Ленинградской области. Жертвами стали взрослый мужчина и подросток.
Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 1:50 8 июля на 77-м километре внешнего кольца КАД, между Московским шоссе и Софийской улицей, 31-летний мужчина на микроавтобусе FIAT Ducato сбил пешехода. Потерпевший, мужчина лет 50, от полученных травм скончался на месте.
Вторая авария произошла около 21:10 7 июля в поселке Яблоновка Приозерского района Ленобласти. По предварительным данным ГИБДД, на 9-м километре автодороги Громово — Яблоновка 38-летний мужчина на автомобиле «Ока» не справился с управлением, машину занесло, после чего она опрокинулась.
В результате ДТП водитель получил травмы средней степени тяжести, а его пассажир, мальчик 12 или 13 лет, погиб.