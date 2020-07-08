FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +17
72.17р81.47р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
08.07.2020 10:45
1
Печать

На КАД ночью насмерть сбили пешехода, а в Ленобласти в «перевертыше» погиб подросток

Два смертельных ДТП произошли вечером 7-го и ночью 8-го июля в Петербурге и Ленинградской области. Жертвами стали взрослый мужчина и подросток.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 1:50 8 июля на 77-м километре внешнего кольца КАД, между Московским шоссе и Софийской улицей, 31-летний мужчина на микроавтобусе FIAT Ducato сбил пешехода. Потерпевший, мужчина лет 50, от полученных травм скончался на месте.

Вторая авария произошла около 21:10 7 июля в поселке Яблоновка Приозерского района Ленобласти. По предварительным данным ГИБДД, на 9-м километре автодороги Громово — Яблоновка 38-летний мужчина на автомобиле «Ока» не справился с управлением, машину занесло, после чего она опрокинулась.

В результате ДТП водитель получил травмы средней степени тяжести, а его пассажир, мальчик 12 или 13 лет, погиб.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

dimi3
Закон об ответственности лиц, управляющих средством повышенной опасности давно пора менять.
Уж в тех случаях, когда пешеход оказывается на проезжей части дорог, где вообще запрещено пешее движение, он действовать никак не должен!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний