FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +17
72.17р81.47р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
08.07.2020 10:18
6
Печать

Полиция показала погоню за пьяным мотоциклистом без номеров. Инспектору ДПС пришлось стрелять по движущейся мишени

Полицейскому пришлось достать табельное оружие из кобуры, чтобы задержать нетрезвого гонщика на мотоцикле накануне утром. Видео погони ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти показало 8 июля.

Около 9 утра во вторник сотрудники ДПС приметили у дома № 125 по проспекту Энгельса мотоцикл без регистрационных знаков. Заинтересовавшись, они поехали за байком, однако пилот требования об остановке настойчиво игнорировал. Грубо нарушая ПДД, вспахивая колёсами газоны, он продолжал свой путь.

В итоге, руководствуясь законом «О полиции», инспектор ДПС достал пистолет и сделал предупредительный выстрел в воздух. На мотоциклиста это не подействовало, тогда полицейский выпустил несколько пуль по колёсам движущейся мишени.

В 6-м Верхнем переулке водитель-нарушитель был задержан. Им оказался 32-летний уроженец Приморского края с признаками опьянения. Позже выяснилось, что он к тому же лишён прав, по предсказуемой, алкогольной, причине.

Фонтанка.Ру

«В отношении гражданина составлен административный протокол по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Нарушитель доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное правонарушение», — сообщили в пресс-службе полицейского главка.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (6)

german_5e4d02dc5a4f9
Не претендую на статистику, но по личным наблюдением именно приезжие "с необъятной" чаще всего "лихачат", ездят по обочинам, обгоняют справа, мечутся по КАД, и постоянно обгоняют всех все и вся по загородным дорогам. Вероятно в своих деревнях, местечковых Тобольсках, Владике с броуновским движением праворулек, и Мурманске с с пережитками 90-х, я не говорю уже про Краснодарский край, настолько плохо с дорогами и организацией движения, что попав в Питер и Ленобласть, продолжают ездить как у себя дома до сельпо.
261847251
Пьяным - на мотыгу?
Самоубийца однозначно!
emmitya
Давно пора изымать транспортные средства у водителей, задержанных в состоянии опьянения или ранее лишенных прав за вождение под интоксикантами. Его сегодня лишат прав, оштрафуют, а завтра он опять бухой поедет на своем "двухколесном" или "четырехколесном" друге. А потом и появляются всякие "ефремовы"....
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний