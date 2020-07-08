Полицейскому пришлось достать табельное оружие из кобуры, чтобы задержать нетрезвого гонщика на мотоцикле накануне утром. Видео погони ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти показало 8 июля.



Около 9 утра во вторник сотрудники ДПС приметили у дома № 125 по проспекту Энгельса мотоцикл без регистрационных знаков. Заинтересовавшись, они поехали за байком, однако пилот требования об остановке настойчиво игнорировал. Грубо нарушая ПДД, вспахивая колёсами газоны, он продолжал свой путь.



В итоге, руководствуясь законом «О полиции», инспектор ДПС достал пистолет и сделал предупредительный выстрел в воздух. На мотоциклиста это не подействовало, тогда полицейский выпустил несколько пуль по колёсам движущейся мишени.

