Полиция показала погоню за пьяным мотоциклистом без номеров. Инспектору ДПС пришлось стрелять по движущейся мишени
Полицейскому пришлось достать табельное оружие из кобуры, чтобы задержать нетрезвого гонщика на мотоцикле накануне утром. Видео погони ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти показало 8 июля.
Около 9 утра во вторник сотрудники ДПС приметили у дома
В итоге, руководствуясь законом «О полиции», инспектор ДПС достал пистолет и сделал предупредительный выстрел в воздух. На мотоциклиста это не подействовало, тогда полицейский выпустил несколько пуль по колёсам движущейся мишени.
В 6-м Верхнем переулке водитель-нарушитель был задержан. Им оказался 32-летний уроженец Приморского края с признаками опьянения. Позже выяснилось, что он к тому же лишён прав, по предсказуемой, алкогольной, причине.
Фонтанка.Ру
«В отношении гражданина составлен административный протокол по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Нарушитель доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное правонарушение», — сообщили в пресс-службе полицейского главка.